ProductionDimension Films, Columbia Pictures, Troublemaker Studios
Also known as
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D, Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, Avanture Sharkboya i Lavagirl, Aventurile lui Sharkboy si Lavagirl, Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai, Cápasrác és Lávalány kalandjai, Cậu Bé Cá Mập Và Cô Bé Nham Thạch, Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl, Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl in 3-D, Dobrodruzství Zralocáka a Lávovky, Haipojan ja Laavatytön ihmeelliset seikkailut, Haizivēna un Laviņas piedzīvojumi, Köpekbalığı ve Volkan Kızın Maceraları, Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D, Las aventuras del niño Tiburon y la niña de fuego, Le avventure di Sharkboy e Lavagirl, Les aventures de Shark Boy et Lava Girl, Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, Les aventures de Sharkboy i Lavagirl, På äventyr med Sharkboy och Lavagirl, Rekin i Lava - Przygoda, Sharkboy og Lavagirl, Οι απίθανες περιπέτειες του Σάρκμποϊ και της Λάβαγκερλ, Οι τριδιάστατοι, Пригоди Шаркбоя та Лави, Приключения Шаркбоя и Лавы, Приключенията на Шаркбой и Лавагърл, シャークボーイ&マグマガール, シャークボーイ&マグマガール 3-D, 立體小奇兵：鯊魚男孩與岩漿女孩, 샤크 보이와 라바 걸의 모험, Sharkboy and Lavagirl, הרפתקאות שראקבוי ולבהגירל, As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3D, Las aventuras del niño Tiburon y la niña de fuego en 3-D