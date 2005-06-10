Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D
5.6
Kinoafisha Films The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D
5.6

The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D

, 2005
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D
USA / Family, Adventure / 18+
Poster of The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D
5.6

Synopsis

A young boy is recruited by his imaginary friends Sharkboy and Lavagirl to help save their planet.

Cast

David Arquette
David Arquette
Max's Dad
Cayden Boyd
Cayden Boyd
Max
Kristin Davis
Kristin Davis
Max's Mom
Taylor Dooley
Lavagirl
Taylor Lautner
Taylor Lautner
Sharkboy
Jacob Davich
Minus
George Lopez
George Lopez
Ice Guardian
Sasha Pieterse
Sasha Pieterse
Ice Princess
Rico Torres
Sharkboy's Dad
Marc Musso
Classroom Kid #1
Director Robert Rodriguez
Writer Robert Rodriguez, Marcel Rodriguez, Racer Rodriguez
Composer John Debney, Graeme Revell, Robert Rodriguez
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2005
Online premiere 28 July 2005
World premiere 10 June 2005
Release date
4 August 2005 Russia Каскад 6+
10 June 2005 Australia PG
4 August 2005 Belarus
22 July 2005 Brazil L
10 June 2005 Canada
17 August 2005 France
5 October 2005 Germany
26 August 2005 Great Britain
4 August 2005 Kazakhstan
29 July 2005 Lithuania V
6 October 2005 Netherlands
21 July 2005 South Korea
10 June 2005 USA
4 August 2005 Ukraine
MPAA PG
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $71,992,655
Production Dimension Films, Columbia Pictures, Troublemaker Studios
Also known as
The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D, Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, The Adventures of Sharkboy and Lavagirl, As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl, Avanture Sharkboya i Lavagirl, Aventurile lui Sharkboy si Lavagirl, Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai, Cápasrác és Lávalány kalandjai, Cậu Bé Cá Mập Và Cô Bé Nham Thạch, Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl, Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl in 3-D, Dobrodruzství Zralocáka a Lávovky, Haipojan ja Laavatytön ihmeelliset seikkailut, Haizivēna un Laviņas piedzīvojumi, Köpekbalığı ve Volkan Kızın Maceraları, Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl en 3-D, Las aventuras del niño Tiburon y la niña de fuego, Le avventure di Sharkboy e Lavagirl, Les aventures de Shark Boy et Lava Girl, Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, Les aventures de Sharkboy i Lavagirl, På äventyr med Sharkboy och Lavagirl, Rekin i Lava - Przygoda, Sharkboy og Lavagirl, Οι απίθανες περιπέτειες του Σάρκμποϊ και της Λάβαγκερλ, Οι τριδιάστατοι, Пригоди Шаркбоя та Лави, Приключения Шаркбоя и Лавы, Приключенията на Шаркбой и Лавагърл, シャークボーイ&マグマガール, シャークボーイ&マグマガール 3-D, 立體小奇兵：鯊魚男孩與岩漿女孩, 샤크 보이와 라바 걸의 모험, Sharkboy and Lavagirl, הרפתקאות שראקבוי ולבהגירל, As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl em 3D, Las aventuras del niño Tiburon y la niña de fuego en 3-D

Film rating

5.6
Rate 15 votes
3.8 IMDb
Write review
Updated 5 January 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D

Spy Kids 3-D: Game Over
Spy Kids 3-D: Game Over Fairy Tale, Action, Sci-Fi, Comedy, Adventure, Family
2003, USA
5.0
Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams
Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams Family, Comedy, Adventure
2002, USA
6.0
Spy Kids
Spy Kids Adventure, Family, Action, Comedy
2001, USA
6.0
Spy Kids: All the Time in the World in 4D
Spy Kids: All the Time in the World in 4D Sci-Fi, Adventure, Family, Action, Comedy
2011, USA
5.0
We Can Be Heroes
We Can Be Heroes Fantasy, Action, Family
2020, USA
4.0
Cine Holliúdy
Cine Holliúdy Romantic, Comedy
2012, Brazil
6.0
Shorts
Shorts Comedy
2009, USA / UAE
5.0
Bao hu lu de mi mi
Bao hu lu de mi mi Drama, Family
2007, China / Hong Kong / USA
5.0
Daddy Day Camp
Daddy Day Camp Comedy, Family
2007, USA
3.0
Zoom
Zoom Comedy, Adventure, Family
2006, USA
4.0
Iznogoud
Iznogoud Comedy
2005, France
4.0
Sky High
Sky High Family, Adventure, Action, Comedy
2005, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more