Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Up in the Air
7.5
Up in the Air - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Up in the Air
7.5

Up in the Air

, 2009
Up in the Air
USA / Comedy, Drama / 18+
Trailers
Poster of Up in the Air
7.5
Up in the Air - Dubbed trailer
Up in the Air  Dubbed trailer

Synopsis

Ryan Bingham enjoys living out of a suitcase for his job traveling around the country firing people, but finds that lifestyle threatened by the presence of a potential love interest and a new hire.

Cast

George Clooney
George Clooney
Ryan Bingham
Anna Kendrick
Anna Kendrick
Natalie Keener
Jason Bateman
Jason Bateman
Craig Gregory
Melanie Lynskey
Melanie Lynskey
Julie Bingham
Vera Farmiga
Vera Farmiga
Alex Goran
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Bob
Danny McBride
Danny McBride
Jim Miller
Amy Morton
Amy Morton
Kara Bingham
Sam Elliott
Sam Elliott
Maynard Finch
Zach Galifianakis
Zach Galifianakis
Steve
Director Jason Reitman
Writer Walter Kirn, Jason Reitman, Sheldon Turner
Composer Rolfe Kent
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2009
World premiere 5 September 2009
Release date
14 January 2010 Russia Централ Партнершип 16+
21 January 2010 Argentina
14 January 2010 Australia
5 February 2010 Austria
14 January 2010 Belarus
3 February 2010 Belgium
4 March 2010 Bolivia
5 September 2009 Brazil
5 February 2010 Bulgaria
12 September 2009 Canada
4 February 2010 Chile
22 January 2010 Colombia
4 February 2010 Croatia
5 February 2010 Cyprus
28 January 2010 Czechia
28 January 2010 Denmark
22 January 2010 Ecuador
10 February 2010 Egypt
29 January 2010 Estonia
29 January 2010 Finland
27 January 2010 France
4 February 2010 Germany
15 January 2010 Great Britain
4 February 2010 Greece
25 February 2010 Hong Kong
18 February 2010 Hungary
22 January 2010 Iceland
19 February 2010 India
24 February 2010 Indonesia
15 January 2010 Ireland 15A
4 February 2010 Israel
22 January 2010 Italy
20 March 2010 Japan
14 January 2010 Kazakhstan
5 March 2010 Kenya
21 January 2010 Kuwait
29 January 2010 Latvia
21 January 2010 Lebanon
29 January 2010 Lithuania
4 March 2010 Malaysia
22 January 2010 Mexico
14 January 2010 Netherlands
14 January 2010 New Zealand
5 February 2010 Nigeria
19 February 2010 North Macedonia
15 January 2010 Norway
22 January 2010 Panama
21 January 2010 Peru
3 March 2010 Philippines
26 February 2010 Poland
21 January 2010 Portugal
29 January 2010 Romania
4 February 2010 Serbia
4 March 2010 Singapore
28 January 2010 Slovakia
4 February 2010 Slovenia
29 January 2010 South Africa
11 March 2010 South Korea
22 January 2010 Spain
15 January 2010 Sweden
22 January 2010 Switzerland
12 March 2010 Taiwan
25 February 2010 Thailand
15 January 2010 Turkey
21 January 2010 UAE
5 September 2009 USA
14 January 2010 Ukraine
22 January 2010 Uruguay
22 January 2010 Venezuela
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $166,842,739
Production Paramount Pictures, Cold Spring Pictures, DW Studios
Also known as
Up in the Air, Amor sin escalas, Aklı Havada, Amor Sem Escalas, Augstu gaisā, Baala dar aseman, Bay Lên Trời Cao, Egek ura, Haut dans les airs, In the Air, Lietam v tom, Lítám v tom, Mileage, My Life, Nas Nuvens, Ni na nebu, ni na zemlji, Õhus, Rantevou ston aera, Sus, în aer, Taluy ba'avir, Tra le nuvole, Up in the Air (Amor sin escalas), V zraku, Viskas ore!, W chmurach, Ραντεβού στον αέρα, Високо в небето, Вище неба, Мне бы в небо, У ваздуху, अप इन द एयर, マイレージ、マイライフ, 八字没一撇, 在云端, 在空中, 型男飛行日誌, 悬而未决, 直上云霄, 空中飞人, Rantebou ston aera, Up in the air - Amor sin escalas, マイレージ、マイライフ：2009, 直上云霄 / 寡佬飞行日记 / 八字没一撇 / 悬而未决 / 空中飞人 / 型男飞行日志, Up in the Air - Wie im Flug, 寡佬飛行日記

Film rating

7.5
Rate 77 votes
7.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1029 In the Comedy genre  223 In the Drama genre  480 In films of USA  640 In films of 2009  32

Film Trailers

All trailers
Up in the Air - Dubbed trailer
Up in the Air Dubbed trailer
Up in the Air - TV spot
Up in the Air TV spot
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Up in the Air

Quotes

Ryan Bingham [on the docks in Miami] You know that moment when you look into somebody's eyes and you can feel them staring into your soul and the whole world goes quiet just for a second?
Natalie Keener Yes.
Ryan Bingham [shrugs] Right. Well, I don't.
Natalie Keener you're an asshole.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Up in the Air

Young Adult
Young Adult Comedy, Drama
2011, USA
5.0
Thank You for Smoking
Thank You for Smoking Comedy
2006, USA
7.0
The Ides of March
The Ides of March Drama
2011, USA
7.0
The Men Who Stare at Goats
The Men Who Stare at Goats Comedy
2009, USA
5.0
50/50
50/50 Drama, Comedy
2011, USA
7.0
The Descendants
The Descendants Drama, Comedy
2011, USA
7.0
Burn After Reading
Burn After Reading Drama, Comedy
2008, USA
7.0
Money Monster
Money Monster Drama, Thriller
2015, USA
7.0
Chef
Chef Comedy
2014, USA
6.0
The Secret Life of Walter Mitty
The Secret Life of Walter Mitty Comedy
2013, USA
7.0
The American
The American Thriller, Drama
2010, USA
6.0
Turtle: The Incredible Journey
Turtle: The Incredible Journey Documentary
2009, Germany / Great Britain / Austria
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more