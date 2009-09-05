|14 January 2010
|Russia
|Централ Партнершип
|16+
|21 January 2010
|Argentina
|14 January 2010
|Australia
|5 February 2010
|Austria
|14 January 2010
|Belarus
|3 February 2010
|Belgium
|4 March 2010
|Bolivia
|5 September 2009
|Brazil
|5 February 2010
|Bulgaria
|12 September 2009
|Canada
|4 February 2010
|Chile
|22 January 2010
|Colombia
|4 February 2010
|Croatia
|5 February 2010
|Cyprus
|28 January 2010
|Czechia
|28 January 2010
|Denmark
|22 January 2010
|Ecuador
|10 February 2010
|Egypt
|29 January 2010
|Estonia
|29 January 2010
|Finland
|27 January 2010
|France
|4 February 2010
|Germany
|15 January 2010
|Great Britain
|4 February 2010
|Greece
|25 February 2010
|Hong Kong
|18 February 2010
|Hungary
|22 January 2010
|Iceland
|19 February 2010
|India
|24 February 2010
|Indonesia
|15 January 2010
|Ireland
|15A
|4 February 2010
|Israel
|22 January 2010
|Italy
|20 March 2010
|Japan
|14 January 2010
|Kazakhstan
|5 March 2010
|Kenya
|21 January 2010
|Kuwait
|29 January 2010
|Latvia
|21 January 2010
|Lebanon
|29 January 2010
|Lithuania
|4 March 2010
|Malaysia
|22 January 2010
|Mexico
|14 January 2010
|Netherlands
|14 January 2010
|New Zealand
|5 February 2010
|Nigeria
|19 February 2010
|North Macedonia
|15 January 2010
|Norway
|22 January 2010
|Panama
|21 January 2010
|Peru
|3 March 2010
|Philippines
|26 February 2010
|Poland
|21 January 2010
|Portugal
|29 January 2010
|Romania
|4 February 2010
|Serbia
|4 March 2010
|Singapore
|28 January 2010
|Slovakia
|4 February 2010
|Slovenia
|29 January 2010
|South Africa
|11 March 2010
|South Korea
|22 January 2010
|Spain
|15 January 2010
|Sweden
|22 January 2010
|Switzerland
|12 March 2010
|Taiwan
|25 February 2010
|Thailand
|15 January 2010
|Turkey
|21 January 2010
|UAE
|5 September 2009
|USA
|14 January 2010
|Ukraine
|22 January 2010
|Uruguay
|22 January 2010
|Venezuela