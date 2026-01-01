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Poster of Polonez Oginskogo
6.8
Kinoafisha Films Polonez Oginskogo
6.8

Polonez Oginskogo

, 1971
Polonez Oginskogo
USSR / War, Drama / 18+
Poster of Polonez Oginskogo
6.8

Cast

Gennady Yukhtin
Maksim
Olev Eskola
Kunz
Henadz Harbuk
Grigoriy Ivanovich
Pavel Kormunin
Nachalnik shtaba
Galina Makarova
Leonid Kryuk
Ilya Tsukker
Vasilek
Piotr Pawłowski
Franek
Olgerts Salkonis
Helmut
Feliksas Einas
Nemets s gubnoy garmoshkoy
Director Lev Golub
Writer Konstantin Gubarevich
Composer Genrikh Vagner
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1971
World premiere 23 October 1971
Release date
24 October 1971 Russia
23 October 1971 Belarus
Production Belarusfilm
Also known as
Polonez Oginskogo, Oginsky's Polonaise, Polonez Ogińskiego, Támadás hegedüszóra, Tiisana Eiyuu no Uta, Полонез Огинского, 小さな英雄の詩

Film rating

6.8
Rate 12 votes
6.7 IMDb
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