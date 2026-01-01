Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Girl Seeks Father
6.4
Kinoafisha Films Girl Seeks Father
6.4

Girl Seeks Father

, 1959
Devochka ishchet otsa
USSR / Drama / 18+
Poster of Girl Seeks Father
6.4

Cast

Anna Kamenkova
Anna Kamenkova
Lena Mikulich
Vladimir Guskov
Yanka
Nikolay Barmin
batyka Panas
Vladimir Dorofeyev
Lesnik
Nina Grebeshkova
Nina Grebeshkova
Konstantin Bartashevich
Günter nemetskiy komendant
Anna Yegorova
Praskovna Ivanovna
Yevgeny Grigoryev
Yevgeny Grigoryev
Konstantin Lvovich feldsher
Boris Kudryavtsev
Bulay nachalnik politsii
Evgeniy Polosin
Starosta
Yuriy Alifanov
Petrus
Director Lev Golub
Writer Konstantin Gubarevich, Evgeniy Ryss
Composer Yuri Belzatsky, Vladimir Olovnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1959
World premiere 19 May 1959
Release date
19 May 1959 USSR
Production Belarusfilm
Also known as
Devochka ishchet otsa, Girl Seeks Father, Una niña busca a su padre, Barnarovet, Devochka ishchet ottsa, Devojčica traži oca, Dziewczynka szuka ojca, Egy kislány keresi az édesapját, La Proie, Operation Barnarovet, Ta paidia ton partizanon, Uhri, Uma Menina Busca Seu Pai, Девочка ищет отца

Film rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Girl Seeks Father

Savaitgalis pragare Drama
1987, USSR
7.0
Ecstasy
Ecstasy Drama, Romantic
1933, Czechoslovakia / Austria
7.0
The Captain's Daughter
The Captain's Daughter Drama
1959, USSR
7.0
Polonez Oginskogo
Polonez Oginskogo War, Drama
1971, USSR
6.0
Rasskazy o lyubvi
Rasskazy o lyubvi Drama
1980, USSR
5.0
Bolshie i malenkie
Bolshie i malenkie Drama
1963, USSR
6.0
Tests for Real Men
Tests for Real Men Drama
1999, Russia
6.0
Tri sestry
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0
Zheleznodorozhnyy romans
Zheleznodorozhnyy romans Drama
2002, Russia
6.0
You Exist
You Exist Drama
1993, Russia
7.0
Sofya Petrovna
Sofya Petrovna Drama
1989, USSR
7.0
Spring Selection
Spring Selection Drama
1976, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more