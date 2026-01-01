Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Mogila lva
6.8
Kinoafisha Films Mogila lva
6.8

Mogila lva

, 1971
Mogila lva
USSR / Drama / 18+
Poster of Mogila lva
6.8

Cast

Oleg Vidov
Oleg Vidov
bogatir Masheka
Valentina Shendrikova
Lyubava
Māris Liepa
Māris Liepa
Vseslav
Igor Yasulovich
Igor Yasulovich
Dmtriy
Valentin Nikulin
Valentin Nikulin
Andrey
Leonid Kryuk
Kruk
Vladislav Barkovskiy
Nina Urgant
Nina Urgant
Vitaliy Barkovskiy
Skavid
Viktor Shramchenko
Nikolay Zorin
otets Masheki
Vadim Ganshin
Ivan
Director Valeri Rubinchik
Writer Yuri Lakerbai
Composer Andrei Volkonsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1971
World premiere 2 October 1972
Release date
2 October 1972 Belarus
Production Belarusfilm
Also known as
Mogila lva, The Lion's Grave, Могила льва

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Mogila lva

Gamlet Shchigrovskogo uezda
Gamlet Shchigrovskogo uezda Drama
1975, USSR
6.0
The Blizzard
The Blizzard Drama
1964, USSR
6.0
Dikaya okhota korolya Stakha
Dikaya okhota korolya Stakha Drama, Thriller, Mystery
1973, USSR
6.0
Malchishki
Malchishki Drama
1978, USSR
7.0
Nankin Landscape
Nankin Landscape Romantic, Drama
2006, Russia
5.0
Kino pro kino
Kino pro kino Comedy, Drama
2002, Russia
5.0
Luchshiye gody
Luchshiye gody Drama
1984, USSR
0.0
Tri sestry
Tri sestry Drama
2017, Russia
5.0
Sheremetyevo 2
Sheremetyevo 2 Drama
1990, USSR
5.0
Balkon
Balkon Drama
1988, USSR
7.0
The Sunday Daddy
The Sunday Daddy Drama
1986, USSR
6.0
Kapitan Frakass
Kapitan Frakass Drama
1984, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more