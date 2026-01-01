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Poster of Deputatskiy chas
5.4
Kinoafisha Films Deputatskiy chas
5.4

Deputatskiy chas

, 1980
Deputatskiy chas
USSR / Drama / 18+
Poster of Deputatskiy chas
5.4

Cast

Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
Petrunin
Nadezhda Shumilova
Katya
Yuriy Mazhuga
Kurkov
Galina Makarova
baba Nyura
Dmitriy Orlovskiy
Sergey Ivanovich
Vladimir Shevelkov
Vladimir Shevelkov
Vladimir Volkov
Aleksey Serafimov
Mayya Bulgakova
Mayya Bulgakova
Anastasiya Grigoryevna
Irina Gosheva
Valentina Georgiyevna
Ivan Matveyev
dyadya Misha
Sergei Ivanov
Sergei Ivanov
Kolya
Director Aleksandr Pavlovskiy
Writer Sergey Kokovkin
Composer Yan Frenkel
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1980
Production Odessa Film Studios
Also known as
Deputatskiy chas, Депутатский час

Film rating

5.4
Rate 15 votes
5.3 IMDb
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