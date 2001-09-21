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Poster of Moy lyubimyy razdolbay
Kinoafisha Films Moy lyubimyy razdolbay

Moy lyubimyy razdolbay

, 2011
Russia / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Moy lyubimyy razdolbay

Cast

Aleksey Chadov
Aleksey Chadov
Ekaterina Vilkova
Ekaterina Vilkova
Vera Sotnikova
Vera Sotnikova
Mark Rumyantsev
Mark Rumyantsev
Vladimir Simonov
Vladimir Simonov
Roman Shmakov
Director Alexander Kott
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2011
World premiere 21 September 2001
Release date
21 September 2001 Russia 16+
21 September 2001 Kazakhstan
21 September 2001 Ukraine

Film rating

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