Mark Rumyantsev
Persons
Actor type
Comedy actor, Romantic hero, Thriller hero
Popular Films
7.5
Pochka
(2022)
5.6
Mat moego syna
(2022)
0.0
Znaki sudby
(2017)
7.5
Pochka
Drama, Comedy
2022, Russia
5.6
Mat moego syna
Mat moego syna
Thriller
2022, Russia
Papa v dekrete
Comedy, Family
2021, Russia
Znaki sudby
Romantic, Reality-TV
2017, Russia
Moy lyubimyy razdolbay
Romantic, Comedy
2011, Russia
