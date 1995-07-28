Menu
5.8 IMDb Rating: 6
Kinoafisha Films The Net

The Net

The Net 18+
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 1995
World premiere 28 July 1995
Release date
28 July 1995 Russia 16+
21 September 1995 Australia
28 July 1995 Brazil
17 November 1995 Bulgaria
11 January 1996 Czechia
10 November 1995 Denmark
18 October 1995 France
27 September 1995 Germany
6 October 1995 Great Britain
9 November 1995 Hungary
6 October 1995 Ireland
19 January 1996 Italy
20 January 1996 Japan
28 July 1995 Kazakhstan
28 July 1995 Netherlands
27 October 1995 Portugal
14 October 1995 South Korea
17 November 1995 Spain
6 October 1995 Sweden
28 July 1995 USA
28 July 1995 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $110,627,965
Production Columbia Pictures, Winkler Films
Also known as
The Net, La red, A Rede, Nettet, A hálózat csapdájában, Accès: Interdit, Das Netz, Ha-Reshet, İnternet'te Av, Mạng Lưới, Mreza, Mreža, Nätet, Pagidevmeni sto diktyo, Rețeaua, Sieť, Sit, System, The Internet, The Net - Intrappolata nella rete, The net - nätet dras åt, The net - verkko kiristyy, The net (La xarxa), The net, nätet dras åt, Tinklas, Traque sur internet, Võrk, Παγιδευμένη στο δίκτυο, Мережа, Мрежа, Мрежата, Сеть, द नेट, ザ・インターネット, 網路上身
Director
Irwin Winkler
Cast
Sandra Bullock
Sandra Bullock
Jeremy Northam
Jeremy Northam
Dennis Miller
Dennis Miller
Diane Baker
Diane Baker
Wendy Gazelle
Wendy Gazelle
Cast and Crew
Film rating

5.8
Rate 13 votes
6 IMDb
Quotes
Angela Just think about it. Our whole world is sitting there on a computer. It's in the computer, everything: your, your DMV records, your, your social security, your credit cards, your medical records. It's all right there. Everyone is stored in there. It's like this little electronic shadow on each and everyone of us, just, just begging for someone to screw with, and you know what? They've done it to me, and you know what? They're gonna do it to you.
Stills
