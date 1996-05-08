Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
1996
Online premiere
18 August 2023
World premiere
8 May 1996
Release date
8 May 1996
Russia
12+
20 June 1996
Argentina
30 May 1996
Australia
22 August 1996
Belgium
20 June 1996
Brazil
10 May 1996
Canada
26 September 1996
Czechia
U
20 September 1996
Denmark
22 November 1996
Estonia
20 September 1996
Finland
21 August 1996
France
5 September 1996
Germany
26 July 1996
Great Britain
20 October 1996
Greece
25 July 1996
Hong Kong
10 October 1996
Hungary
6 September 1996
Iceland
26 July 1996
Ireland
25 October 1996
Italy
6 July 1996
Japan
8 May 1996
Kazakhstan
28 June 1996
Mexico
22 August 1996
Netherlands
7 June 1996
New Zealand
6 September 1996
Norway
28 August 1996
Philippines
20 September 1996
Poland
20 September 1996
Portugal
8 August 1996
Singapore
26 September 1996
Slovakia
12
26 September 1996
Slovenia
20 September 1996
South Africa
13 July 1996
South Korea
29 July 1996
Spain
23 August 1996
Sweden
6 September 1996
Switzerland
1 August 1996
Taiwan
11 July 1996
Thailand
25 October 1996
Turkey
10 May 1996
USA
8 May 1996
Ukraine
MPAA
PG-13
Budget
$92,000,000
Worldwide Gross
$494,580,615
Production
Warner Bros., Universal Pictures, Amblin Entertainment
Also known as
Twister, Tornado, Tornádo, Смерч, Catch the Wind, Kasırga, Keeristorm, Lốc Xoáy, Tornada, Tornade, Twister - Tornado, Vesipüks, Viesulas, Viesuļvētra, Wind Devils, Торнадо, Туистър, ट्विस्टर, ツイスター, 龍捲風, 龙卷风, 龙卷风暴
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