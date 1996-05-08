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Poster of Twister
6.6
Twister - Trailer
Kinoafisha Films Twister
6.6

Twister

, 1996
Twister
USA / Drama, Adventure, Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Twister
6.6
Twister - Trailer
Twister  Trailer

Synopsis

Bill and Jo Harding, advanced storm chasers on the brink of divorce, must join together to create an advanced weather alert system by putting themselves in the cross-hairs of extremely violent tornadoes.

Cast

Helen Hunt
Helen Hunt
Dr. Jo Harding
Bill Paxton
Bill Paxton
Bill Harding
Jami Gertz
Dr. Melissa Reeves
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Dusty
Cary Elwes
Cary Elwes
Dr. Jonas Miller
Anthony Rapp
Anthony Rapp
Lois Smith
Meg Greene
Alan Ruck
Alan Ruck
Robert 'Rabbit' Nurick
Sean Whalen
Sean Whalen
Allan Sanders
Scott Thomson
Jason 'Preacher' Rowe
Todd Field
Tim 'Beltzer' Lewis
Director Jan de Bont
Writer Michael Crichton, Anne-Marie Martin
Composer Mark Mancina
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1996
Online premiere 18 August 2023
World premiere 8 May 1996
Release date
8 May 1996 Russia 12+
20 June 1996 Argentina
30 May 1996 Australia
22 August 1996 Belgium
20 June 1996 Brazil
10 May 1996 Canada
26 September 1996 Czechia U
20 September 1996 Denmark
22 November 1996 Estonia
20 September 1996 Finland
21 August 1996 France
5 September 1996 Germany
26 July 1996 Great Britain
20 October 1996 Greece
25 July 1996 Hong Kong
10 October 1996 Hungary
6 September 1996 Iceland
26 July 1996 Ireland
25 October 1996 Italy
6 July 1996 Japan
8 May 1996 Kazakhstan
28 June 1996 Mexico
22 August 1996 Netherlands
7 June 1996 New Zealand
6 September 1996 Norway
28 August 1996 Philippines
20 September 1996 Poland
20 September 1996 Portugal
8 August 1996 Singapore
26 September 1996 Slovakia 12
26 September 1996 Slovenia
20 September 1996 South Africa
13 July 1996 South Korea
29 July 1996 Spain
23 August 1996 Sweden
6 September 1996 Switzerland
1 August 1996 Taiwan
11 July 1996 Thailand
25 October 1996 Turkey
10 May 1996 USA
8 May 1996 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $92,000,000
Worldwide Gross $494,580,615
Production Warner Bros., Universal Pictures, Amblin Entertainment
Also known as
Twister, Tornado, Tornádo, Смерч, Catch the Wind, Kasırga, Keeristorm, Lốc Xoáy, Tornada, Tornade, Twister - Tornado, Vesipüks, Viesulas, Viesuļvētra, Wind Devils, Торнадо, Туистър, ट्विस्टर, ツイスター, 龍捲風, 龙卷风, 龙卷风暴

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.6 IMDb
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Twister - Trailer
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Quotes

Jo [cow flies by in the storm while in Bill's truck] Cow.
[cow flies by in the storm]
Jo another cow.
Bill Actually I think that was the same one.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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