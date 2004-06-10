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Poster of The Stepford Wives
6.2
The Stepford Wives - Trailer
Kinoafisha Films The Stepford Wives
6.2

The Stepford Wives

, 2004
The Stepford Wives
USA / Musical, Drama, Thriller, Comedy / 18+
Trailers
Poster of The Stepford Wives
6.2
The Stepford Wives - Trailer
The Stepford Wives  Trailer

Cast

Nicole Kidman
Nicole Kidman
Joanna Eberhart
Bette Midler
Bette Midler
Bobbie Markowitz
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Walter Kresby
Christopher Walken
Christopher Walken
Mike Wellington
Faith Hill
Glenn Close
Glenn Close
Claire Wellington
Roger Bart
Roger Bannister
Peter J. Rowan
Jon Lovitz
Dave Markowitz
David Marshall Grant
David Marshall Grant
Jerry Harmon
Dylan Hartigan
Pete Kresby
Fallon Brooking
Kimberly Kresby
Director Frank Oz
Writer Ira Levin, Paul Rudnick
Composer David Arnold
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2004
Online premiere 9 July 2004
World premiere 10 June 2004
Release date
22 July 2004 Russia 12+
15 July 2004 Australia
22 July 2004 Belarus
10 June 2004 Belgium 14
11 June 2004 Brazil
7 July 2004 France
11 June 2004 Germany
30 June 2004 Great Britain
16 July 2004 Greece
7 October 2004 Hungary
30 June 2004 Ireland
9 July 2004 Italy
22 July 2004 Kazakhstan
2 September 2004 Netherlands
1 October 2004 South Korea 15
6 August 2004 Spain
10 June 2004 USA
22 July 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $103,370,281
Production Paramount Pictures, Dreamworks Pictures, Scott Rudin Productions
Also known as
The Stepford Wives, Las mujeres perfectas, Die Frauen von Stepford, Mulheres Perfeitas, Stepfordské paničky, A stepfordi feleségek, Et l'homme créa la femme, La donna perfetta, Les dones perfectes, Les femmes de Stepford, Neveste perfecte, Những Bà Vợ Bí Ẩn, Oi gynaikes tou Stepford, Stepford Kadınları, Stepford Wife, Stepfordas sievas, Stepfordi naised, Stepfordin naiset, Stepfordo moterys, Stepfordske supruge, Stepfordske zenske, The mad women return., Żony ze Stepford, Οι γυναίκες του Στέπφορντ, Жене из Степфорда, Степфордски съпруги, Степфордські дружини, Стэпфордские жены, ステップフォード・ワイフ, 超完美嬌妻, Las poseídas de Stepford, 스텝포드 와이프, همسران استپفوردی, Las esposas de Stepford, 超完美娇妻

Film rating

6.2
Rate 22 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3065 In the Musical genre  97 In the Drama genre  1195 In the Thriller genre  624 In the Comedy genre  824 In films of USA  1855 In films of 2004  46
Updated 26 August 2024

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The Stepford Wives - Trailer
The Stepford Wives Trailer
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Quotes

Claire Wellington I asked myself, "Where would people never notice a town full of robots?"
[gasps]
Claire Wellington Connecticut.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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