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Poster of Bewitched
5.8
Kinoafisha Films Bewitched
5.8

Bewitched

, 2005
Bewitched
USA / Fairy Tale, Comedy / 18+
Poster of Bewitched
5.8

Synopsis

Thinking he can overshadow an unknown actress in the part, an egocentric actor unknowingly gets a witch cast in an upcoming television remake of the classic sitcom "Bewitched".

Cast

Nicole Kidman
Nicole Kidman
Samantha
Will Ferrell
Will Ferrell
Darrin
Shirley MacLaine
Shirley MacLaine
Endora
Michael Caine
Michael Caine
Nigel Bigelow
Jason Schwartzman
Jason Schwartzman
Ritchie
Heather Burns
Nina
Salli Aplend
Jim Turner
Larry
Steve Carell
Steve Carell
Michael Badalucco
Kristin Chenoweth
Kristin Chenoweth
Maria Kelly
Amy Sedaris
Amy Sedaris
Director Nora Ephron
Writer Nora Ephron, Delia Ephron, Sol Saks
Composer George Fenton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2005
Online premiere 25 August 2005
World premiere 21 June 2005
Release date
18 August 2005 Russia Каскад 12+
21 June 2005 Australia
18 August 2005 Belarus
1 September 2005 Bulgaria
21 September 2005 France
31 August 2005 Germany
18 August 2005 Great Britain
1 September 2005 Greece
19 August 2005 Ireland PG
30 September 2005 Italy
27 August 2005 Japan
18 August 2005 Kazakhstan
12 August 2005 Lithuania
13 October 2005 Netherlands
2 September 2005 Romania AP
25 August 2005 Slovakia 12
25 August 2005 South Korea 12
24 June 2005 USA
18 August 2005 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $85,000,000
Worldwide Gross $131,426,169
Production Columbia Pictures, Red Wagon Entertainment, Bewitched
Also known as
Bewitched, Hechizada, Forhekset, Ma sorcière bien-aimée, Verliebt in eine Hexe, A Feiticeira, Apburtais, Bewitched: The Movie, Casei com uma Feiticeira, Cô Vợ Phù Thủy, Czarownica, Embruixada, Embrujada, En förtrollad romans, Földre szállt boszorkány, I magissa, Mano žmona - ragana, Moja krásna čarodejnica, Moje krásná čarodějka, Mu kallis nõiamoor, Oženih se vešticom, Povesticarena, Poveštičarena, Tatlı cadı, U naručju vještice, V objemu carovnice, Vaimoni on noita, Vita da strega, Η μάγισσα, Колдунья, Омагьосване, Чаклунка, बिविच्ड, 奥さまは魔女, 家有仙妻, 神仙家庭, מכושפת, 그녀는 요술쟁이

Film rating

5.8
Rate 10 votes
4.9 IMDb
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Best Comedies 
Updated 18 December 2023

Quotes

Isabel Bigelow [Jack Wyatt is being a jerk on "Inside the Actor's Studio." Isabel gets on the phone with Nina] Yes, I'm watching it.
[exclaims disgustedly; beat]
Isabel Bigelow What's a "dick?"
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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