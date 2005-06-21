ProductionColumbia Pictures, Red Wagon Entertainment, Bewitched
Also known as
Bewitched, Hechizada, Forhekset, Ma sorcière bien-aimée, Verliebt in eine Hexe, A Feiticeira, Apburtais, Bewitched: The Movie, Casei com uma Feiticeira, Cô Vợ Phù Thủy, Czarownica, Embruixada, Embrujada, En förtrollad romans, Földre szállt boszorkány, I magissa, Mano žmona - ragana, Moja krásna čarodejnica, Moje krásná čarodějka, Mu kallis nõiamoor, Oženih se vešticom, Povesticarena, Poveštičarena, Tatlı cadı, U naručju vještice, V objemu carovnice, Vaimoni on noita, Vita da strega, Η μάγισσα, Колдунья, Омагьосване, Чаклунка, बिविच्ड, 奥さまは魔女, 家有仙妻, 神仙家庭, מכושפת, 그녀는 요술쟁이