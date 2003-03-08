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Poster of The Twins Effect
6.1
Kinoafisha Films The Twins Effect
6.1

The Twins Effect

, 2003
Chin gei bin
Hong Kong / Action, Comedy, Horror, Adventure / 18+
Poster of The Twins Effect
6.1

Cast

Charlene Choi
Helen
Anthony Wong
Anthony Wong
Prada
Edison Chen
Kazaf
Jackie Chan
Jackie Chan
Jackie Fong
Mickey Hardt
Duke Dekotes
Josie Ho
Josie Ho
Lila
Ricardo Mamood-Vega
Maggie Lau
Karen Mock
Ekin Cheng
Reeve
Gillian Chung
Gypsy
Mandy Chiang
Momoko
Director Dante Lam
Writer Wai-Lun Ng, Hing-Ka Chan
Composer Kwong Wing Chan
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2003
World premiere 8 March 2003
Release date
26 February 2004 Russia
4 March 2004 Belarus
18 May 2005 Egypt
9 October 2007 France
11 October 2004 Great Britain
8 March 2003 Hong Kong
28 February 2004 Japan
4 March 2004 Kazakhstan
26 April 2006 Kuwait
11 February 2004 Philippines
29 October 2004 Romania
19 September 2003 South Korea
16 March 2005 UAE
4 March 2004 Ukraine
28 May 2004 Viet Nam
MPAA R
Worldwide Gross $3,804,916
Production Emperor Multimedia Group (EMG), Goldpeak, Million Channel Ltd.
Also known as
Chin gei bin, The Twins Effect, Vampire Effect, A Liga Contra o Mal, Efecto vampiro, Efectul gemenelor, El efecto vampiro, I epohi tou skotous, Ikerhatás, İkiz vampir avcıları, Krotitelé upírů, Liga Contra o Mal, Qian ji bian, The Twins Effect - Ein neues Zeitalter der Dunkelheit bricht heran, Thien Co Bien, Thiên Cơ Biến, Vampiiriefekt, Η εποχή του σκότους, Близнецы, Близнюки, Ефекат вампира 1, ツインズ・エフェクト, 千機變, Diệt Ác Quỷ, 千机变

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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