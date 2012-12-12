ProductionGolden Harvest Company, Beijing Dragon Garden Culture & Art, Emperor Film Production
Also known as
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