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Poster of Chinese Zodiac
6.9
Chinese Zodiac - Dubbed international trailer
Kinoafisha Films Chinese Zodiac
6.9

Chinese Zodiac

, 2012
Chinese Zodiac
Hong Kong, China / Action, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Chinese Zodiac
6.9
Chinese Zodiac - Dubbed international trailer
Chinese Zodiac  Dubbed international trailer

Synopsis

A man searches the world for a set of mystic artifacts - 12 bronze heads of the animals from the Chinese zodiac.

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Asian Hawk
Oliver Platt
Oliver Platt
Lawrence Morgan
Kenny G
Ken Lo
Laura Weissbecker
Kwon Sang-woo
Simon
Shu Qi
David's Wife
Qi Shu
Qi Shu
David's Wife
Xingtong Yao
Coco
Daniel Wu
Hospital Doctor
Daniel Wu
Daniel Wu
Hospital Doctor
Alaa Oumouzoune
Alaa Oumouzoune
Vulture
Director Jackie Chan
Writer Stanley Tong, Jackie Chan, Frankie Chan, Cherryyoko, Edward Tang
Composer Gary Chase, Nathan Wang
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong / China
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2012
World premiere 12 December 2012
Release date
31 January 2013 Russia UPI 6+
10 January 2013 Bahrain
31 January 2013 Belarus
3 January 2013 Cambodia
20 December 2012 China
1 March 2013 Estonia
30 January 2014 Germany
2 May 2013 Greece
20 December 2012 Hong Kong
4 January 2013 India
13 April 2013 Japan
31 January 2013 Kazakhstan
10 January 2013 Kuwait
14 March 2013 Latvia
10 May 2013 Lithuania
20 December 2012 Malaysia
30 January 2013 Philippines
20 December 2012 Singapore
27 February 2013 South Korea
28 December 2012 Taiwan
20 December 2012 Thailand
5 April 2013 Turkey
10 January 2013 UAE
18 October 2013 USA
31 January 2013 Ukraine
20 December 2012 Viet Nam
MPAA PG-13
Worldwide Gross $171,339,013
Production Golden Harvest Company, Beijing Dragon Garden Culture & Art, Emperor Film Production
Also known as
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Film rating

6.9
Rate 42 votes
6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2064 In the Action genre  461 In the Adventure genre  414 In films of Hong Kong  9 In films of China  17 In films of 2012  55

Film Trailers

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Chinese Zodiac - Dubbed international trailer
Chinese Zodiac Dubbed international trailer
Chinese Zodiac - Dubbed trailer
Chinese Zodiac Dubbed trailer
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