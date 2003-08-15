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Tour guides at Dublin Castle in Ireland say that Jackie Chan clambered onto the throne whilst filming. That made him the first person to sit on the throne since King George V.