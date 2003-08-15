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Poster of The Medallion
6.2
Kinoafisha Films The Medallion
6.2

The Medallion

, 2003
The Medallion
USA / Fairy Tale, Action, Comedy, Crime / 18+
Poster of The Medallion
6.2

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Eddie Yang
Lee Evans
Lee Evans
Arthur Watson
John Rhys-Davies
John Rhys-Davies
Cmdr. Hammerstock-Smythe
Anthony Wong
Anthony Wong
Lester
Alex Bao
Jai
Claire Forlani
Claire Forlani
Nicole James
Julian Sands
Julian Sands
Snakehead
Christy Chung
Charlotte Watson
Lau Siu-ming
Antiquerium Dealer
Johann Myers
Johann Myers
Giscard
Director Gordon Chan
Writer Alfred Cheung, Bennett Davlin, Gordon Chan, Paul Wheeler
Composer Adrian Lee
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2003
Online premiere 24 October 2003
World premiere 15 August 2003
Release date
20 November 2003 Russia 12+
20 November 2003 Belarus
23 December 2003 Canada
24 December 2003 France
23 October 2003 Germany
14 November 2003 Great Britain
14 November 2003 Greece
15 August 2003 Hong Kong IIA
12 December 2003 Italy
19 June 2004 Japan
20 November 2003 Kazakhstan
24 October 2003 South Korea 12
15 August 2003 USA
20 November 2003 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $41,000,000
Worldwide Gross $34,268,701
Production Emperor Multimedia Group (EMG), Golden Port Productions Ltd., Living Films
Also known as
The Medallion, El poder del talismán, Highbinders, Medaljon, O Medalhão, Медальон, A medál, Das medaillon, El medalló, Himmlische Gerechtigkeit, Huy Hiệu Rồng, Jackie Chan - Das medaillon, Kultainen medaljonki, Le mdaillon, Le médaillon, Madalyon, Medailon, Medailón, Medalion, Medalionas, Medalionul, Medallion, The Touch - O Talismã, To magiko medallion, Vahemehed, Το μαγικό μενταγιόν, Медальйон, Медальонът, メダリオン, 免死金牌, Jackie Chan Das Medaillon, 飛龍再生, El poder del talisman, 飞龙再生

Film rating

6.2
Rate 15 votes
5.2 IMDb
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Best Comedies 
Updated 27 August 2024
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