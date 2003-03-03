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Poster of Tears of the Sun
6.6
Kinoafisha Films Tears of the Sun
6.6

Tears of the Sun

, 2003
Tears of the Sun
USA / Action, Thriller, Drama / 18+
Poster of Tears of the Sun
6.6

Synopsis

A Special-Ops commander leads his team into the Nigerian jungle in order to rescue a doctor who will only join them if they agree to save 70 refugees too.

Cast

Bruce Willis
Bruce Willis
Lieutenant A.K. Waters
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Dr. Lena Fiore Kendricks
Cole Hauser
Cole Hauser
James 'Red' Atkins
Fionnula Flanagan
Fionnula Flanagan
Tom Skerritt
Tom Skerritt
Captain Bill Rhodes
Eamonn Walker
Eamonn Walker
Ellis 'Zee' Pettigrew
Johnny Messner
Johnny Messner
Kelly Lake
Nick Chinlund
Nick Chinlund
Michael 'Slo' Slowenski
Charles Ingram
Demetrius 'Silk' Owens
Paul Francis
Danny 'Doc' Kelley
Chad Smith
Jason 'Flea' Mabry
Director Antoine Fuqua
Writer Alex Lasker, Patrick Cirillo
Composer Lisa Gerrard, Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2003
Online premiere 30 November 2020
World premiere 3 March 2003
Release date
30 April 2003 Russia 16+
19 June 2003 Argentina
14 August 2003 Australia
24 October 2003 Austria
30 April 2003 Belarus
27 August 2003 Belgium
7 August 2003 Bolivia
17 October 2003 Brazil
9 May 2003 Bulgaria
7 March 2003 Canada
19 June 2003 Chile
11 April 2003 Colombia
26 December 2003 Croatia
24 April 2003 Czechia
15 August 2003 Denmark
24 April 2003 Ecuador
3 September 2003 Egypt
18 April 2003 Estonia
1 May 2003 Finland
23 July 2003 France
28 August 2003 Germany
12 September 2003 Great Britain
11 April 2003 Greece
3 April 2003 Hong Kong
24 April 2003 Hungary
30 July 2003 Iceland
24 April 2003 India
28 August 2003 Indonesia
12 September 2003 Ireland
11 September 2003 Israel
21 November 2003 Italy
25 October 2003 Japan
30 April 2003 Kazakhstan
16 September 2003 Kuwait
26 December 2003 Latvia
28 August 2003 Lebanon
11 April 2003 Lithuania
12 September 2003 Malaysia
4 April 2003 Mexico
30 July 2003 Montenegro
19 October 2006 Netherlands
7 August 2003 New Zealand
31 October 2003 Norway
8 May 2003 Peru
2 April 2003 Philippines
22 August 2003 Poland
19 September 2003 Portugal
1 May 2003 Romania
21 March 2003 Serbia
18 April 2003 Singapore
24 April 2003 Slovakia
24 April 2003 Slovenia
20 June 2003 South Africa
4 April 2003 South Korea
21 November 2003 Spain
3 October 2003 Sweden
21 March 2003 Taiwan
10 August 2003 Thailand
14 November 2003 Turkey
24 April 2003 UAE
7 March 2003 USA
30 April 2003 Ukraine
6 June 2003 Uruguay
24 April 2003 Venezuela
11 April 2003 Viet Nam
MPAA R
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $86,468,162
Production Cheyenne Enterprises, Michael Lobell Productions, Revolution Studios
Also known as
Tears of the Sun, Lágrimas del sol, Les larmes du soleil, Tränen der Sonne, A Nap könnyei, Güneşin Gözyaşları, Hostile Act, Hostile Rescue, Jecaji sunca, L'ultima alba, Lacrimi de soare, Lacrimi din soare, Lágrimas do Sol, Llàgrimes del sol, Łzy słońca, Man of War, Nước Mắt Mặt Trời, Operação Especial, Päikese pisarad, Rules of Engagement, Saules asaras, Saules ašaros, Slzy slnka, Slzy slunce, Sonceve solze, Suze boga sunca, Ta dakrya tou iliou, Tears of the sun - auringon kyyneleet, Τα δάκρυα του ήλιου, Плачът на слънцето, Слёзы солнца, Сльози сонця, ティアーズ・オブ・ザ・サン, 獵日風暴, Plachŭt na slŭntseto, Ta dákrya tou íliou, 태양의 눈물, Slozy solntsa, Slʹozy sontsya, 太阳之泪, 猎日风暴, Tears of the Sun (2003)

Film rating

6.6
Rate 12 votes
6.6 IMDb
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Updated 26 June 2024

Quotes

[last title card]
Title card The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. - Edmund Burke
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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