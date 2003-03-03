|30 April 2003
|Russia
|16+
|19 June 2003
|Argentina
|14 August 2003
|Australia
|24 October 2003
|Austria
|30 April 2003
|Belarus
|27 August 2003
|Belgium
|7 August 2003
|Bolivia
|17 October 2003
|Brazil
|9 May 2003
|Bulgaria
|7 March 2003
|Canada
|19 June 2003
|Chile
|11 April 2003
|Colombia
|26 December 2003
|Croatia
|24 April 2003
|Czechia
|15 August 2003
|Denmark
|24 April 2003
|Ecuador
|3 September 2003
|Egypt
|18 April 2003
|Estonia
|1 May 2003
|Finland
|23 July 2003
|France
|28 August 2003
|Germany
|12 September 2003
|Great Britain
|11 April 2003
|Greece
|3 April 2003
|Hong Kong
|24 April 2003
|Hungary
|30 July 2003
|Iceland
|24 April 2003
|India
|28 August 2003
|Indonesia
|12 September 2003
|Ireland
|11 September 2003
|Israel
|21 November 2003
|Italy
|25 October 2003
|Japan
|30 April 2003
|Kazakhstan
|16 September 2003
|Kuwait
|26 December 2003
|Latvia
|28 August 2003
|Lebanon
|11 April 2003
|Lithuania
|12 September 2003
|Malaysia
|4 April 2003
|Mexico
|30 July 2003
|Montenegro
|19 October 2006
|Netherlands
|7 August 2003
|New Zealand
|31 October 2003
|Norway
|8 May 2003
|Peru
|2 April 2003
|Philippines
|22 August 2003
|Poland
|19 September 2003
|Portugal
|1 May 2003
|Romania
|21 March 2003
|Serbia
|18 April 2003
|Singapore
|24 April 2003
|Slovakia
|24 April 2003
|Slovenia
|20 June 2003
|South Africa
|4 April 2003
|South Korea
|21 November 2003
|Spain
|3 October 2003
|Sweden
|21 March 2003
|Taiwan
|10 August 2003
|Thailand
|14 November 2003
|Turkey
|24 April 2003
|UAE
|7 March 2003
|USA
|30 April 2003
|Ukraine
|6 June 2003
|Uruguay
|24 April 2003
|Venezuela
|11 April 2003
|Viet Nam
Relations between director Antoine Fuqua and Bruce Willis became strained shortly after principal photography got under way. By the time filming concluded, they had vowed never to work with one another again.