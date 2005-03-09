|10 March 2005
|Russia
|Пирамида
|28 July 2005
|Argentina
|14 April 2005
|Australia
|18 March 2005
|Austria
|10 March 2005
|Belarus
|20 April 2005
|Belgium
|29 April 2005
|Brazil
|2 June 2006
|Bulgaria
|7 July 2005
|Croatia
|7 July 2005
|Czechia
|27 May 2005
|Denmark
|30 March 2005
|Egypt
|27 May 2005
|Finland
|27 April 2005
|France
|12 August 2005
|Georgia
|17 March 2005
|Germany
|11 March 2005
|Great Britain
|8 April 2005
|Greece
|19 May 2005
|Hong Kong
|21 July 2005
|Hungary
|29 July 2005
|Iceland
|11 March 2005
|Ireland
|14 April 2005
|Israel
|18 March 2005
|Italy
|4 June 2005
|Japan
|10 March 2005
|Kazakhstan
|24 March 2005
|Kuwait
|27 May 2005
|Mexico
|26 May 2005
|Netherlands
|3 June 2005
|Norway
|9 March 2005
|Philippines
|PG
|16 September 2005
|Poland
|21 April 2005
|Portugal
|17 March 2005
|Singapore
|15 September 2005
|Slovakia
|18 March 2005
|South Korea
|28 October 2005
|Spain
|22 April 2005
|Sweden
|27 April 2005
|Switzerland
|28 April 2006
|Taiwan
|12 May 2005
|Thailand
|29 April 2005
|Turkey
|23 March 2005
|UAE
|11 March 2005
|USA
|10 March 2005
|Ukraine