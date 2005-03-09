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Poster of Hostage
6.8
Kinoafisha Films Hostage
6.8

Hostage

, 2005
Hostage
Germany, USA / Drama, Action, Thriller, Crime / 18+
Poster of Hostage
6.8

Cast

Bruce Willis
Bruce Willis
Jeff Talley
Kevin Pollak
Kevin Pollak
Walter Smith
Jonathan Tucker
Jonathan Tucker
Dennis Kelly
Ben Foster
Ben Foster
Mars Krupcheck
Michelle Horn
Jennifer Smith
Jimmy Pinchak
Marshall Allman
Marshall Allman
Kevin Kelly
Serena Scott Thomas
Jane Talley
Rumer Willis
Rumer Willis
Amanda Talley
Jimmy Bennett
Tommy Smith
Kim Coates
Kim Coates
The Watchman
Director Florent Emilio Siri
Writer Robert Crais, Doug Richardson
Composer Alexandre Desplat
Cast and Crew

Film details

Country Germany / USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2005
Online premiere 26 January 2013
World premiere 9 March 2005
Release date
10 March 2005 Russia Пирамида
28 July 2005 Argentina
14 April 2005 Australia
18 March 2005 Austria
10 March 2005 Belarus
20 April 2005 Belgium
29 April 2005 Brazil
2 June 2006 Bulgaria
7 July 2005 Croatia
7 July 2005 Czechia
27 May 2005 Denmark
30 March 2005 Egypt
27 May 2005 Finland
27 April 2005 France
12 August 2005 Georgia
17 March 2005 Germany
11 March 2005 Great Britain
8 April 2005 Greece
19 May 2005 Hong Kong
21 July 2005 Hungary
29 July 2005 Iceland
11 March 2005 Ireland
14 April 2005 Israel
18 March 2005 Italy
4 June 2005 Japan
10 March 2005 Kazakhstan
24 March 2005 Kuwait
27 May 2005 Mexico
26 May 2005 Netherlands
3 June 2005 Norway
9 March 2005 Philippines PG
16 September 2005 Poland
21 April 2005 Portugal
17 March 2005 Singapore
15 September 2005 Slovakia
18 March 2005 South Korea
28 October 2005 Spain
22 April 2005 Sweden
27 April 2005 Switzerland
28 April 2006 Taiwan
12 May 2005 Thailand
29 April 2005 Turkey
23 March 2005 UAE
11 March 2005 USA
10 March 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $52,000,000
Worldwide Gross $77,663,556
Production Stratus Film Co., Cheyenne Enterprises, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II
Also known as
Hostage, Bajo amenaza, Заложник, Dipli omiria, Gerogan, Giải Cứu Con Tin, Gisslan, Hostage - Entführt, Hostage - Reféns, Ikaitas, Mdzevali, Osaczony, Ostatec, Ostaticul, Otage, Otages de la peur, Panttivanki, Pantvang, Refém, Rehine, Rukojemník, Rukojmí, Talac, Talec, Túszdráma, Διπλή ομηρεία, Заручник, Талац/Talac, होस्टेज, ホステージ, 終極人質, 虎胆阻击, 硬汉也有迟暮时, 终极人质, 虎胆狙击

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.5 IMDb
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Updated 26 August 2024
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