Also known as

S.W.A.T., S.W.A.T. - Unidad especial, S.W.A.T. - Die Spezialeinheit, S.W.A.T. - Valiojoukko, Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T., Els homes de Harrelson, Jednotka rýchleho nasadenia, Özel tim, S.W.A.T. - Epilekti omada krousis, S.W.A.T. - Força de Intervenção, S.W.A.T. - Különleges kommandó, S.W.A.T. - Politiets eliteenhed, S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine, S.W.A.T. - Trupe de elita, S.W.A.T. - Специален отряд, S.W.A.T. : Unité d'élite, S.W.A.T. Jednostka Specjalna, S.W.A.T.: Comando Especial, S.W.A.T.: Elitgruppen, S.W.A.T.: Jednotka rychlého nasazení, S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, S.W.A.T.: Επίλεκτη ομάδα κρούσης, S.W.A.T.: Спецназ города ангелов, Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T., Specijalci, Specijalna policijska jedinica, SWAT - Greito reagavimo būrys, Спецназ міста янголів, 反恐特警組, Спецпризначенці, S.W.A.T. - Spetsialen otryad, SWAT, S W A T, S.W.A.T.: Epílekti omáda kroúsis, S.W.A.T.: Spetsnaz goroda angelov, スワット, S.W.A.T. ：2003

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