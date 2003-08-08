|11 December 2003
|Russia
|16+
|4 December 2003
|Argentina
|27 November 2003
|Australia
|5 December 2003
|Austria
|26 November 2003
|Bahrain
|11 December 2003
|Belarus
|3 December 2003
|Belgium
|28 November 2003
|Brazil
|28 November 2003
|Colombia
|4 December 2003
|Czechia
|9 January 2004
|Denmark
|24 September 2003
|Egypt
|28 November 2003
|Estonia
|5 December 2003
|Finland
|3 December 2003
|France
|4 December 2003
|Germany
|5 December 2003
|Great Britain
|5 December 2003
|Greece
|20 November 2003
|Hungary
|10 October 2003
|Iceland
|5 December 2003
|Ireland
|16 October 2003
|Israel
|28 November 2003
|Italy
|27 September 2003
|Japan
|11 December 2003
|Kazakhstan
|25 November 2003
|Kuwait
|28 November 2003
|Lithuania
|17 October 2003
|Mexico
|4 December 2003
|Netherlands
|23 October 2003
|New Zealand
|3 October 2003
|Norway
|16 October 2003
|Peru
|17 September 2003
|Philippines
|5 December 2003
|Poland
|22 January 2004
|Portugal
|4 December 2003
|Slovakia
|25 September 2003
|South Korea
|5 December 2003
|Spain
|9 January 2004
|Sweden
|4 December 2003
|Switzerland
|5 December 2003
|Turkey
|8 August 2003
|USA
|11 December 2003
|Ukraine
|21 November 2003
|Uruguay
|3 December 2003
|Venezuela
As a wrap present to mark the end of filming, Samuel L. Jackson gave the principal cast a signature 9-millimetre pistol with the letters S.W.A.T. engraved on the grip.