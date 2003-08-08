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Poster of S.W.A.T.
6.1
Kinoafisha Films S.W.A.T.
6.1

S.W.A.T.

, 2003
S.W.A.T.
USA / Thriller, Action / 18+
Poster of S.W.A.T.
6.1

Cast

Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Sgt. Dan 'Hondo' Harrelson
Colin Farrell
Colin Farrell
Jim Street
Jeremy Renner
Jeremy Renner
Brian Gamble
Michelle Rodriguez
Michelle Rodriguez
Chris Sanchez
LL Cool J
Deacon 'Deke' Kaye
Olivier Martinez
Olivier Martinez
Alex Montel
Josh Charles
Josh Charles
T.J. McCabe
Brian Van Holt
Brian Van Holt
Michael Boxer
Reg E. Cathey
Lt. Greg Velasquez
Larry Poindexter
Capt. Thomas Fuller
Director Clark Johnson
Writer David Ayer, Robert Hamner, Ron Mita, Jim McClain
Composer Elliot Goldenthal
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2003
World premiere 8 August 2003
Release date
11 December 2003 Russia 16+
4 December 2003 Argentina
27 November 2003 Australia
5 December 2003 Austria
26 November 2003 Bahrain
11 December 2003 Belarus
3 December 2003 Belgium
28 November 2003 Brazil
28 November 2003 Colombia
4 December 2003 Czechia
9 January 2004 Denmark
24 September 2003 Egypt
28 November 2003 Estonia
5 December 2003 Finland
3 December 2003 France
4 December 2003 Germany
5 December 2003 Great Britain
5 December 2003 Greece
20 November 2003 Hungary
10 October 2003 Iceland
5 December 2003 Ireland
16 October 2003 Israel
28 November 2003 Italy
27 September 2003 Japan
11 December 2003 Kazakhstan
25 November 2003 Kuwait
28 November 2003 Lithuania
17 October 2003 Mexico
4 December 2003 Netherlands
23 October 2003 New Zealand
3 October 2003 Norway
16 October 2003 Peru
17 September 2003 Philippines
5 December 2003 Poland
22 January 2004 Portugal
4 December 2003 Slovakia
25 September 2003 South Korea
5 December 2003 Spain
9 January 2004 Sweden
4 December 2003 Switzerland
5 December 2003 Turkey
8 August 2003 USA
11 December 2003 Ukraine
21 November 2003 Uruguay
3 December 2003 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $207,725,639
Production Columbia Pictures, Original Film, Camelot Pictures
Also known as
S.W.A.T., S.W.A.T. - Unidad especial, S.W.A.T. - Die Spezialeinheit, S.W.A.T. - Valiojoukko, Đội Đặc Nhiệm S.W.A.T., Els homes de Harrelson, Jednotka rýchleho nasadenia, Özel tim, S.W.A.T. - Epilekti omada krousis, S.W.A.T. - Força de Intervenção, S.W.A.T. - Különleges kommandó, S.W.A.T. - Politiets eliteenhed, S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine, S.W.A.T. - Trupe de elita, S.W.A.T. - Специален отряд, S.W.A.T. : Unité d'élite, S.W.A.T. Jednostka Specjalna, S.W.A.T.: Comando Especial, S.W.A.T.: Elitgruppen, S.W.A.T.: Jednotka rychlého nasazení, S.W.A.T.: Los hombres de Harrelson, S.W.A.T.: Επίλεκτη ομάδα κρούσης, S.W.A.T.: Спецназ города ангелов, Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T., Specijalci, Specijalna policijska jedinica, SWAT - Greito reagavimo būrys, Спецназ міста янголів, 反恐特警組, Спецпризначенці, S.W.A.T. - Spetsialen otryad, SWAT, S W A T, S.W.A.T.: Epílekti omáda kroúsis, S.W.A.T.: Spetsnaz goroda angelov, スワット, S.W.A.T. ：2003

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Updated 10 March 2021

Quotes

Hondo How can I trust a man who won't eat a good old-fashioned American hotdog?
Street [smiling] He's a vegetarian.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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