6.3 IMDb Rating: 6.4
Hart's War

Hart's War

Hart's War 18+
Synopsis

A law student becomes a lieutenant during World War II, is captured and asked to defend a black prisoner of war falsely accused of murder.
Country USA
Runtime 2 hours 5 minutes
Production year 2002
Online premiere 3 May 2002
World premiere 15 February 2002
Release date
15 February 2002 Russia 16+
18 April 2002 Argentina
30 May 2002 Australia
31 May 2002 Austria
29 May 2002 Belgium
19 April 2002 Brazil
12 April 2002 Colombia
4 April 2002 Czechia
21 June 2002 Denmark
19 June 2002 Egypt
26 April 2002 Estonia
29 May 2002 France
30 May 2002 Germany
24 May 2002 Great Britain
26 April 2002 Greece
17 April 2002 Hungary
21 June 2002 Iceland
24 May 2002 Ireland 15
9 May 2002 Israel
31 May 2002 Italy
28 September 2002 Japan
15 February 2002 Kazakhstan
6 November 2002 Kuwait
24 May 2002 Latvia
14 June 2002 Lithuania V
12 April 2002 Mexico
15 February 2002 Netherlands
4 April 2002 New Zealand
31 May 2002 Norway
18 April 2002 Peru
3 May 2002 Poland 16
3 May 2002 Portugal
26 April 2002 Romania
6 June 2002 Singapore
4 April 2002 Slovakia
12 April 2002 South Africa
17 May 2002 South Korea
30 April 2002 Spain
10 May 2002 Sweden
5 April 2002 Taiwan
7 June 2002 Turkey
15 February 2002 USA
15 February 2002 Ukraine
MPAA R
Budget $70,000,000
Worldwide Gross $32,287,044
Production Cheyenne Enterprises, David Foster Productions, David Ladd Films
Also known as
Hart's War, En defensa del honor, Das Tribunal, Hartov rat, A Guerra de Hart, Em Defesa da Honra, Hart háborúja, Hārta karšs, Harti sõda, Hartin sota, Harto karas, Hartova válka, Hartova vojna, I nyhta ton aihmaloton, Justice, La guerra de Hart, Le combat du lieutenant Hart, Mission évasion, Razboiul lui Tom Hart, Şeref ve cesaret, Sotto corte marziale, Sự Hy Sinh Cao Cả, Wojna Harta, Η νύχτα των αιχμαλώτων, Війна Харта, Война Харта, Войната на Харт, ジャスティス, 哈特戰爭, 哈特的战争
Director
Gregory Hoblit
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Colin Farrell
Colin Farrell
Terrence Howard
Terrence Howard
Cole Hauser
Cole Hauser
Maury Sterling
Maury Sterling
Cast and Crew
6.3
6.4 IMDb
Film Reviews

Анатолий Румянцев 5 May 2018, 00:19
Все очень просто.Эти военно пленные все чистые побриты хорошо одеты как будто они приехали погостить у немцев не реально все что - то не так в этом фильме происходит.
Quotes
Col. Werner Visser Strange thing about war wounds- the older you get, the less proud of them you become.
