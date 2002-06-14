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Poster of Windtalkers
6.8
Kinoafisha Films Windtalkers
6.8

Windtalkers

, 2002
Windtalkers
USA / Action, Drama, War / 18+
Poster of Windtalkers
6.8

Synopsis

Two U.S. Marines in World War II are assigned to protect Navajo Marines, who use their native language as an unbreakable radio cypher.

Cast

Nicolas Cage
Nicolas Cage
Joe Enders
Adam Beach
Adam Beach
Ben Yahzee
Peter Stormare
Peter Stormare
Hjelmstad
Noah Emmerich
Noah Emmerich
Chick
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo
Pappas
Martin Henderson
Martin Henderson
Nellie
Roger Willie
Charlie Whitehorse
Christian Slater
Christian Slater
Ox Henderson
Brian Van Holt
Brian Van Holt
Harrigan
Frances O'Connor
Frances O'Connor
Rita
Director John Woo
Writer John Rice, Joe Batteer
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 2002
World premiere 14 June 2002
Release date
8 August 2002 Russia 16+
12 September 2002 Argentina
1 August 2002 Australia
24 October 2002 Austria
4 September 2002 Belgium
1 November 2002 Brazil
1 September 2002 Canada
6 September 2002 Colombia
25 July 2002 Czechia
1 November 2002 Denmark
4 September 2002 Egypt
16 August 2002 Estonia
25 October 2002 Finland
4 September 2002 France
1 August 2002 Germany
14 August 2002 Gibraltar
30 August 2002 Great Britain
30 August 2002 Greece
9 August 2002 Greenland
27 June 2002 Hong Kong
26 September 2002 Hungary
4 October 2002 Iceland
30 August 2002 Ireland
7 November 2002 Israel
28 June 2002 Italy
24 August 2002 Japan
28 November 2002 Kazakhstan
14 January 2003 Kuwait
16 August 2002 Latvia
16 August 2002 Lithuania
20 June 2002 Malaysia
14 June 2002 Marshall Islands
9 August 2002 Mexico
12 September 2002 Netherlands
25 July 2002 New Zealand
2 July 2002 Norway
12 September 2002 Peru
22 July 2002 Philippines
23 August 2002 Poland
8 November 2002 Portugal
30 August 2002 Romania
20 June 2002 Singapore
25 July 2002 Slovakia
11 October 2002 South Africa
15 August 2002 South Korea
14 August 2002 Spain
9 August 2002 Sweden
10 October 2002 Switzerland
26 July 2002 Taiwan
9 August 2002 Turkey
14 June 2002 USA
29 November 2002 Ukraine
MPAA R
Budget $115,000,000
Worldwide Gross $77,628,265
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Lion Rock Productions
Also known as
Windtalkers, Códigos de guerra, Kód Navajo, A fegyverek szava, Glasnici vetra, Glasnici vjetra, Glasniki vetra, Kalbantys vėjui, La voix des vents, Mesaje secrete, Những Người Đọc Mã, O kodikas ton Navaho, Rüzgarla konuşanlar, Szyfry wojny, Vēja valoda, Wind Talkers, Windtalkers : Les Messagers du vent, Ο κώδικας των Ναβάχο, Гласът на вятъра, Говорящие с ветром, Тi, що говорять iз вiтром, ويندتوكرز, ウィンドトーカーズ, 獵風行動

Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Write review
Updated 25 December 2023

Quotes

Charlie Whitehorse [explaining to Ben why he enlisted] Didn't want your white brothers thinking you were the best we had.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Nicolas Cage actually learnt to speak Navajo fluently for his part, even though his character does not. Cage later said he did it to gain a better understanding of the script, but John Woo maintained that Cage had misconstrued the character he had been cast to play.

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