|8 August 2002
|Russia
|16+
|12 September 2002
|Argentina
|1 August 2002
|Australia
|24 October 2002
|Austria
|4 September 2002
|Belgium
|1 November 2002
|Brazil
|1 September 2002
|Canada
|6 September 2002
|Colombia
|25 July 2002
|Czechia
|1 November 2002
|Denmark
|4 September 2002
|Egypt
|16 August 2002
|Estonia
|25 October 2002
|Finland
|4 September 2002
|France
|1 August 2002
|Germany
|14 August 2002
|Gibraltar
|30 August 2002
|Great Britain
|30 August 2002
|Greece
|9 August 2002
|Greenland
|27 June 2002
|Hong Kong
|26 September 2002
|Hungary
|4 October 2002
|Iceland
|30 August 2002
|Ireland
|7 November 2002
|Israel
|28 June 2002
|Italy
|24 August 2002
|Japan
|28 November 2002
|Kazakhstan
|14 January 2003
|Kuwait
|16 August 2002
|Latvia
|16 August 2002
|Lithuania
|20 June 2002
|Malaysia
|14 June 2002
|Marshall Islands
|9 August 2002
|Mexico
|12 September 2002
|Netherlands
|25 July 2002
|New Zealand
|2 July 2002
|Norway
|12 September 2002
|Peru
|22 July 2002
|Philippines
|23 August 2002
|Poland
|8 November 2002
|Portugal
|30 August 2002
|Romania
|20 June 2002
|Singapore
|25 July 2002
|Slovakia
|11 October 2002
|South Africa
|15 August 2002
|South Korea
|14 August 2002
|Spain
|9 August 2002
|Sweden
|10 October 2002
|Switzerland
|26 July 2002
|Taiwan
|9 August 2002
|Turkey
|14 June 2002
|USA
|29 November 2002
|Ukraine
Nicolas Cage actually learnt to speak Navajo fluently for his part, even though his character does not. Cage later said he did it to gain a better understanding of the script, but John Woo maintained that Cage had misconstrued the character he had been cast to play.