Country
USA / Germany
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
2006
Online premiere
18 April 2013
World premiere
27 February 2006
Release date
|20 April 2006
|Russia
| Централ Партнершип
|
|10 August 2006
|Argentina
|
|
|3 August 2006
|Australia
|
|
|21 April 2006
|Austria
|
|
|20 April 2006
|Belarus
|
|
|5 April 2006
|Belgium
|
|
|21 April 2006
|Brazil
|
|
|11 May 2006
|Croatia
|
|
|7 April 2006
|Cyprus
|
|
|21 July 2006
|Denmark
|
|
|19 April 2006
|Egypt
|
|
|28 April 2006
|Estonia
|
|
|30 June 2006
|Finland
|
|
|5 April 2006
|France
|
|
|20 April 2006
|Germany
|
|
|28 April 2006
|Great Britain
|
|
|16 March 2006
|Greece
|
|
|15 March 2006
|Hong Kong
|
|
|13 July 2006
|Hungary
|
|
|2 June 2006
|Iceland
|
|
|28 April 2006
|Ireland
|
|
|27 April 2006
|Israel
|
|
|31 March 2006
|Italy
|
|
|14 October 2006
|Japan
|
|
|20 April 2006
|Kazakhstan
|
|
|2 May 2006
|Kuwait
|
|
|1 June 2006
|Malaysia
|
|
|16 June 2006
|Mexico
|
|
|15 June 2006
|Netherlands
|
|
|16 June 2006
|Norway
|
|
|27 October 2006
|Panama
|
|
|8 March 2006
|Philippines
|
|
|11 August 2006
|Poland
|
|
|16 November 2006
|Portugal
|
|
|20 April 2006
|Singapore
|
|
|20 April 2006
|South Korea
|
|
|12 April 2006
|Spain
|
|
|7 July 2006
|Sweden
|
|
|6 April 2006
|Thailand
|
|
|17 March 2006
|Turkey
|
|
|3 March 2006
|USA
|
|
|20 April 2006
|Ukraine
|
|
|11 August 2006
|Venezuela
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$52,000,000
Worldwide Gross
$65,664,721
Production
Alcon Entertainment, Millennium Films, Emmett/Furla Oasis Films
Also known as
16 Blocks, Muerte súbita, 16 blocs, 16 blokova, 16 calles, 16 blok, 16 blokov, 16 carrers, 16 kvartāli, 16 kvartalit, 16 kvartalu, 16 Ngã Rẽ, 16 przecznic, 16 Quadras, 16 Rehovot, 16 rues, 16 tetragona, 16 Ulic, 16 utca, 16 τετράγωνα, 16 кварталів, 16 кварталов, 16 прeсечки, 16ブロック, Sixteen Blocks, Solo 2 ore, 狙擊封鎖線
По сюжету, немолодой и… Read more…