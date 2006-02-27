Menu
7.2 IMDb Rating: 6.6
Kinoafisha Films 16 Blocks

16 Blocks

16 Blocks 18+
Country USA / Germany
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
Online premiere 18 April 2013
World premiere 27 February 2006
Release date
20 April 2006 Russia Централ Партнершип
10 August 2006 Argentina
3 August 2006 Australia
21 April 2006 Austria
20 April 2006 Belarus
5 April 2006 Belgium
21 April 2006 Brazil
11 May 2006 Croatia
7 April 2006 Cyprus
21 July 2006 Denmark
19 April 2006 Egypt
28 April 2006 Estonia
30 June 2006 Finland
5 April 2006 France
20 April 2006 Germany
28 April 2006 Great Britain
16 March 2006 Greece
15 March 2006 Hong Kong
13 July 2006 Hungary
2 June 2006 Iceland
28 April 2006 Ireland
27 April 2006 Israel
31 March 2006 Italy
14 October 2006 Japan
20 April 2006 Kazakhstan
2 May 2006 Kuwait
1 June 2006 Malaysia
16 June 2006 Mexico
15 June 2006 Netherlands
16 June 2006 Norway
27 October 2006 Panama
8 March 2006 Philippines
11 August 2006 Poland
16 November 2006 Portugal
20 April 2006 Singapore
20 April 2006 South Korea
12 April 2006 Spain
7 July 2006 Sweden
6 April 2006 Thailand
17 March 2006 Turkey
3 March 2006 USA
20 April 2006 Ukraine
11 August 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $52,000,000
Worldwide Gross $65,664,721
Production Alcon Entertainment, Millennium Films, Emmett/Furla Oasis Films
Also known as
16 Blocks, Muerte súbita, 16 blocs, 16 blokova, 16 calles, 16 blok, 16 blokov, 16 carrers, 16 kvartāli, 16 kvartalit, 16 kvartalu, 16 Ngã Rẽ, 16 przecznic, 16 Quadras, 16 Rehovot, 16 rues, 16 tetragona, 16 Ulic, 16 utca, 16 τετράγωνα, 16 кварталів, 16 кварталов, 16 прeсечки, 16ブロック, Sixteen Blocks, Solo 2 ore, 狙擊封鎖線
Director
Richard Donner
Richard Donner
Cast
Bruce Willis
Bruce Willis
Mos Def
David Morse
David Morse
Alfre Woodard
Alfre Woodard
David Sparrow
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Write review
Film Reviews

Weteran Mc 20 September 2024, 23:21
"16 кварталов" - голливудский остросюжетный боевик 2006 года с загримированным Брюсом Уиллисом в главной роли.
По сюжету, немолодой и… Read more…
Киноафиша.инфо 21 September 2024, 19:40
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
Quotes
Jack Mosley [as an answer to Eddie Bunker's riddle] You give your car keys to your best friend, who takes your car and drives the old lady to a hospital. You stay behind with the love of your life.
