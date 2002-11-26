Menu
6.2 IMDb Rating: 7.2
Kinoafisha Films Treasure Planet

Treasure Planet

Treasure Planet 18+
Synopsis

A Disney animated version of "Treasure Island". The only difference is that the film is set in outer space with alien worlds and other galactic wonders.
Treasure Planet - trailer
Treasure Planet  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2002
Online premiere 29 November 2002
World premiere 26 November 2002
Release date
20 March 2003 Russia 0+
26 December 2002 Australia
10 January 2003 Brazil
26 November 2002 Canada
28 November 2002 Czechia U
29 December 2002 Denmark
27 November 2002 France
4 December 2002 Germany
14 February 2003 Great Britain
14 February 2003 Ireland
13 March 2003 Israel
20 December 2002 Italy
12 July 2003 Japan
20 March 2003 Kazakhstan
5 December 2002 Netherlands
28 November 2002 Slovakia 7
10 January 2003 South Korea
30 November 2002 Spain
25 December 2002 Sweden
27 November 2002 USA
20 March 2003 Ukraine
MPAA PG
Budget $140,000,000
Worldwide Gross $110,041,363
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Feature Animation
Also known as
Treasure Planet, El planeta del tesoro, Der Schatzplanet, A kincses bolygó, Aarete planeet, Aarreplaneetta, Define Gezegeni, El planeta del tresor, Gullplánetan, Hành Tinh Báu Vật, Il pianeta del tesoro, La Planète au trésor, La Planète au trésor : Un nouvel univers, Lobiu planeta, O Planeta do Tesouro, O planitis ton thisavron, Phachonphai La Khum Sap Dao Maruettayu, Piratenplaneet, Piratenplaneet: De schat van Kapitein Flint, Planet s blagom, Planeta comorilor, Planeta do Tesouro, Planéta pokladov, Planeta pokladů, Planeta skarbów, Sjørøverplaneten, Skatteplaneten, Skattkammarplaneten, Treasure Planet: An IMAX Experience, Ο πλανήτης των θησαυρών, Планета с благом, Планета скарбів, Планета сокровищ, Планетата на съкровищата, खजाने वाला ग्रह, トレジャー・プラネット, 星空奪寶, 星銀島, 星银岛
Director
Ron Clements
Ron Clements
John Musker
John Musker
Cast
Brian Doyle-Murray
Brian Doyle-Murray
Emma Thompson
Emma Thompson
Joseph Gordon-Levitt
Joseph Gordon-Levitt
Martin Short
Martin Short
Cast and Crew
7.2 IMDb
