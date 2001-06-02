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Poster of Atlantis: The Lost Empire
7.4
Kinoafisha Films Atlantis: The Lost Empire
7.4

Atlantis: The Lost Empire

, 2001
Atlantis: The Lost Empire
USA / Animation, Adventure, Fairy Tale, Family / 18+
Poster of Atlantis: The Lost Empire
7.4

Synopsis

A young adventurer named Milo Thatch joins an intrepid group of explorers to find the mysterious lost continent of Atlantis.

Cast

Michael J. Fox
Michael J. Fox
Milo
James Garner
James Garner
Rourke
Cree Summer
Cree Summer
Don Novello
Vinny
Phil Morris
Dr. Sweet
Claudia Christian
Claudia Christian
Helga
Jim Varney
Cookie
Corey Burton
Corey Burton
Moliere
Corey Burton
Moliere
John Mahoney
Preston Whitmore
Leonard Nimoy
Leonard Nimoy
Atlantean King
Jacqueline Obradors
Audrey
Director Gary Trousdale, Kirk Wise
Writer Joss Whedon, Tab Murphy, Kirk Wise, Gary Trousdale
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2001
World premiere 2 June 2001
Release date
21 December 2001 Russia 0+
12 July 2001 Argentina
20 September 2001 Australia
6 December 2001 Austria
21 June 2001 Azerbaijan
26 June 2001 Bahrain
28 November 2001 Belgium
29 June 2001 Brazil
7 December 2001 Bulgaria
15 June 2001 Canada
5 July 2001 Chile
22 June 2001 Colombia
8 November 2001 Czechia
9 November 2001 Denmark
23 January 2002 Egypt
14 December 2001 Estonia
14 December 2001 Finland
28 November 2001 France
6 December 2001 Germany
19 October 2001 Great Britain
7 December 2001 Greece
15 June 2001 Guatemala
12 July 2001 Hong Kong
29 November 2001 Hungary
10 December 2001 Iceland
19 October 2001 Ireland
5 July 2001 Israel
6 December 2001 Italy
8 December 2001 Japan
21 December 2001 Kazakhstan
2 June 2001 Kuwait
21 June 2001 Lebanon
21 June 2001 Malaysia
6 July 2001 Mexico
15 November 2001 Netherlands
13 September 2001 New Zealand
9 November 2001 Norway
20 July 2001 Panama
6 July 2001 Peru
4 July 2001 Philippines
23 November 2001 Poland
7 December 2001 Portugal
21 June 2001 Serbia
14 June 2001 Singapore
21 June 2001 Slovakia
15 November 2001 Slovenia
14 July 2001 South Korea
23 November 2001 Spain
9 November 2001 Sweden
6 December 2001 Switzerland
21 June 2001 Thailand
8 February 2002 Turkey
2 June 2001 UAE
15 June 2001 USA
21 December 2001 Ukraine
27 June 2001 Venezuela
MPAA PG
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $186,053,725
Production Walt Disney Pictures, Eastman Film, Walt Disney Animation Studios
Also known as
Atlantis: The Lost Empire, Atlantis: El imperio perdido, Atlantis: De verzonken stad, Atlantida: Imperiul dispărut, Atlantida: Izgubljeno carstvo, Atlantida: Izgubljeno cesarstvo, Atlântida: O Continente Perdido, Atlantída: Stratená ríša, Atlantida: Tajemná říše, Atlantida. Prarastoji imperija, Atlantide, l'empire perdu, Atlantis, Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Atlantis - den försvunna staden, Atlantis - Det forsvundne rige, Atlantis - en försvunnen värld, Atlantis - kadonnut kaupunki, Atlantis, l'empire perdu, Atlantis: Đế Chế Thất Lạc, Atlantis: En forsvunnet verden, Atlantis: Kadunud kuningriik, Atlantis: Kayıp İmparatorluk, Atlantis: L'imperi perdut, Atlantis: L'impero perduto, Atlantis: Mbreteria e humbur, Atlantis: O Reino Perdido, Atlantis: Týnda borgin, Atlantisz: Az elveszett birodalom, Atlantyda - zaginiony ląd, Η χαμένη Ατλαντίδα, Атлантида - изгубљено царство, Атлантида: Загублена імперія, Атлантида: Затерянный мир, Атлантида: Изгубената империя, Атлантыда: Страчаная імперыя, アトランティス 失われた帝国, 亚特兰蒂斯：失落的帝国, 失落的帝國, 迷失帝國：阿特蘭蒂斯, Atlantyda. Zahublena imperiya, Atlantida: Zateryannyy mir, I Hameni Atlantida, Atlantida: Izgubenata imperiya, Atlântida - O Reino Perdido, แอตแลนติส ผจญภัยอารยนครสุดขอบโลก, 迷失帝国：阿特兰蒂斯

Cartoon rating

7.4
Rate 23 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1088 In the Animation genre  182 In the Adventure genre  249 In the Fairy Tale genre  44 In the Family genre  130 In films of USA  669 In films of 2001  16
Updated 26 December 2023

Quotes

Vinny We done a lot of things we're not proud of. Robbing graves, eh, plundering tombs, double parking. But, nobody got hurt. Well, maybe somebody got hurt, but nobody we knew.
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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