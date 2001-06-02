Also known as

Atlantis: The Lost Empire, Atlantis: El imperio perdido, Atlantis: De verzonken stad, Atlantida: Imperiul dispărut, Atlantida: Izgubljeno carstvo, Atlantida: Izgubljeno cesarstvo, Atlântida: O Continente Perdido, Atlantída: Stratená ríša, Atlantida: Tajemná říše, Atlantida. Prarastoji imperija, Atlantide, l'empire perdu, Atlantis, Atlantis - Das Geheimnis der verlorenen Stadt, Atlantis - den försvunna staden, Atlantis - Det forsvundne rige, Atlantis - en försvunnen värld, Atlantis - kadonnut kaupunki, Atlantis, l'empire perdu, Atlantis: Đế Chế Thất Lạc, Atlantis: En forsvunnet verden, Atlantis: Kadunud kuningriik, Atlantis: Kayıp İmparatorluk, Atlantis: L'imperi perdut, Atlantis: L'impero perduto, Atlantis: Mbreteria e humbur, Atlantis: O Reino Perdido, Atlantis: Týnda borgin, Atlantisz: Az elveszett birodalom, Atlantyda - zaginiony ląd, Η χαμένη Ατλαντίδα, Атлантида - изгубљено царство, Атлантида: Загублена імперія, Атлантида: Затерянный мир, Атлантида: Изгубената империя, Атлантыда: Страчаная імперыя, アトランティス 失われた帝国, 亚特兰蒂斯：失落的帝国, 失落的帝國, 迷失帝國：阿特蘭蒂斯, Atlantyda. Zahublena imperiya, Atlantida: Zateryannyy mir, I Hameni Atlantida, Atlantida: Izgubenata imperiya, Atlântida - O Reino Perdido, แอตแลนติส ผจญภัยอารยนครสุดขอบโลก, 迷失帝国：阿特兰蒂斯

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