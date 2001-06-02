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Marc Okrand, who devised the Atlantean language, also developed the Vulcan and Klingon tongues for the 'Star Trek' franchise. By coincidence, a cast member of Star Trek (1966), Leonard Nimoy, appears in this film as Kida's father, the King of Atlantis.