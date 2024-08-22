Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Formula vody
4.7
Formula vody - Trailer
Kinoafisha Films Formula vody
4.7

Formula vody

, 2024
Formula vody
Russia / Animation / 18+
Trailers
Poster of Formula vody
4.7
Formula vody - Trailer
Formula vody  Trailer

Cast

Yuliya Dovganishina
Yuliya Dovganishina
Dana
GAVRILINA
GAVRILINA
Dana
Andrey Lyovin
Andrey Lyovin
Niletto
Mago
Evelina Blyodans
Evelina Blyodans
Kler
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Komandor
Aleksey Kolgan
Aleksey Kolgan
Botsman
Vladislav Kopp
Pronyra
Andrey Lyovin
Mago
Aleksandr Oleshko
Aleksandr Oleshko
Din
Boris Repetur
Tempo
Director Artyom Minakov
Writer Yaroslav Kemnits, Maria Ogneva, Grigoriy Vozhakin
Composer DJ Gruv, Niletto
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2024
Online premiere 1 January 2025
World premiere 22 August 2024
Release date
3 October 2024 Russia Атмосфера Кино
3 October 2024 Belarus
3 October 2024 Kazakhstan
22 August 2024 Kyrgyzstan
10 April 2025 Montenegro o.A.
10 April 2025 Serbia o.A.
3 October 2024 Uzbekistan 6+
Budget 360,000,000 RUR
Worldwide Gross $516,893
Production Magic Factory, Soyuzmultfilm
Also known as
Formula vody, The Formula for Water, Формула воды

Cartoon rating

4.7
Rate 14 votes
4.1 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 20 February 2026

Film Trailers

All trailers
Formula vody - Trailer
Formula vody Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Formula vody

Mars Needs Moms
Mars Needs Moms Animation, Family
2011, USA
6.0
Planet 51
Planet 51 Adventure, Family, Animation, Comedy, Sci-Fi
2009, Spain / Great Britain
6.0
Battle for Terra
Battle for Terra Adventure, Animation
2009, USA
6.0
WALL·E
WALL·E Family, Fantasy, Animation
2008, USA
8.0
Atlantis: Milo's Return
Atlantis: Milo's Return Action, Adventure, Animation
2003, USA
5.0
Treasure Planet
Treasure Planet Animation, Family, Sci-Fi, Adventure
2002, USA
6.0
Atlantis: The Lost Empire
Atlantis: The Lost Empire Animation, Adventure, Fairy Tale, Family
2001, USA
7.0
Titan A.E.
Titan A.E. Sci-Fi, Animation, Adventure, Action
2000, USA
6.0
Akira
Akira Animation, Anime
1988, Japan
7.0
Nausicaä of the Valley of the Wind
Nausicaä of the Valley of the Wind Sci-Fi, Anime, Adventure, Drama, Animation
1984, Japan
7.0
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Mutiny
Mutiny
2026, USA, Action, Thriller, Crime
Moonzy the Movie
Moonzy the Movie
2026, Russia, Animation, Children's, Family
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Moana
Moana
2026, USA, Adventure, Comedy, Family
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Interstellar
Interstellar
2014, USA / Great Britain, Sci-Fi
Hive
Hive
2026, Canada, Horror, Detective, Sci-Fi
Almaz «Serdce Persii»
Almaz «Serdce Persii»
2026, Russia, Comedy, Family, Adventure, Crime
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more