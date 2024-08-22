Cast
Cast and Crew
Director
Artyom Minakov
Composer
DJ Gruv, Niletto
Animated film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
2024
Online premiere
1 January 2025
World premiere
22 August 2024
Release date
|3 October 2024
|Russia
| Атмосфера Кино
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|3 October 2024
|Belarus
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|3 October 2024
|Kazakhstan
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|22 August 2024
|Kyrgyzstan
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|10 April 2025
|Montenegro
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|o.A.
|10 April 2025
|Serbia
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|o.A.
|3 October 2024
|Uzbekistan
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|6+
Budget
360,000,000 RUR
Worldwide Gross
$516,893
Production
Magic Factory, Soyuzmultfilm
Also known as
Formula vody, The Formula for Water, Формула воды