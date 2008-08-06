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Poster of The Sisterhood of the Traveling Pants 2
6.9
The Sisterhood of the Traveling Pants 2 - Trailer
Kinoafisha Films The Sisterhood of the Traveling Pants 2
6.9

The Sisterhood of the Traveling Pants 2

, 2008
The Sisterhood of the Traveling Pants 2
USA / Comedy, Adventure, Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of The Sisterhood of the Traveling Pants 2
6.9
The Sisterhood of the Traveling Pants 2 - Trailer
The Sisterhood of the Traveling Pants 2  Trailer

Synopsis

Four college freshmen and best friends find that it may take more than a shared pair of jeans to help them stay in touch as their lives go in different directions.

Cast

Blake Lively
Blake Lively
Bridget Vreeland
Alexis Bledel
Alexis Bledel
Lena Kaligaris
America Ferrera
America Ferrera
Carmen Lowell
Tom Wisdom
Ian
Blythe Danner
Blythe Danner
Amber Tamblyn
Amber Tamblyn
Tibby Tomko-Rollins
Jesse Williams
Jesse Williams
Victor Slezak
Rachel Nichols
Rachel Nichols
Julia
Rachel Ticotin
Rachel Ticotin
Carmen's Mom
Leonardo Nam
Brian McBrian
Michael Rady
Kostos
Director Sanaa Hamri
Writer Elizabeth Chandler, Ann Brashares
Composer Rachel Portman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2008
Online premiere 6 August 2008
World premiere 6 August 2008
Release date
6 August 2008 Russia 16+
6 August 2008 Kazakhstan
6 August 2008 USA
6 August 2008 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $27,000,000
Worldwide Gross $44,352,417
Production Alcon Entertainment, DiNovi Pictures, Alloy Entertainment
Also known as
The Sisterhood of the Traveling Pants 2, Quatre filles et un jean 2, Un verano en pantalones 2, 4 amiche e un paio di jeans 2, Čarobne hlače 2, Eine für 4 - Unterwegs in Sachen Liebe, Ena blue jean gia tesseris No 2, Keliaujančių kelnių seserija 2, Négyen egy gatyában 2., Neljä tyttöä ja maagiset farkut 2, Quatro Amigas e um Jeans Viajante 2, Quatro Amigas e Um Par de Calças 2, Rändavate teksade sõsarkond 2, Sesterstvo putovních kalhot 2, Sestrstvo potujocih hlac 2, Stowarzyszenie wędrujących dżinsów 2, Systrar i jeans - Andra sommaren, Tình Chị Em 2, Uno para todas 2, Ένα μπλου τζιν για τέσσερις ν.2, Джинси-талісман 2, Джинсы - талисман 2, Женско братство 2, 旅するジーンズと19歳の旅立ち, 牛仔褲的夏天2, 牛仔裤的姐妹情谊2

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

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The Sisterhood of the Traveling Pants 2 - Trailer
The Sisterhood of the Traveling Pants 2 Trailer
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Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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