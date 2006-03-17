Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of She's the Man
6.6
Kinoafisha Films She's the Man
6.6

She's the Man

, 2006
She is the Man
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of She's the Man
6.6

Cast

Amanda Bynes
Amanda Bynes
Viola
Channing Tatum
Channing Tatum
Duke
Robert Hoffman
Justin
Alexandra Breckenridge
Alexandra Breckenridge
Monique
Julie Hagerty
Daphne
David Cross
David Cross
Gold
Amanda Crew
Amanda Crew
Kia
Jessica Lucas
Jessica Lucas
James Kirk
James Snider
Lynda Boyd
Tania Saulnier
Director Andy Fickman
Writer Kirsten Smith, Ewan Leslie, Karen McCullah
Composer Nathan Wang
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
Online premiere 26 September 2007
World premiere 17 March 2006
Release date
1 June 2006 Russia Парадиз
17 March 2006 Australia PG
1 June 2006 Belarus
17 March 2006 Brazil
17 March 2006 Canada PG
9 June 2006 Estonia
27 September 2006 France
21 September 2006 Germany
7 April 2006 Great Britain
1 June 2006 Kazakhstan
6 July 2006 Netherlands
2 June 2006 Norway
1 June 2006 Portugal
5 October 2006 Slovakia
14 July 2006 Spain A
17 March 2006 USA
1 June 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $57,194,667
Production Dreamworks Pictures, Lakeshore Entertainment, Donners' Company
Also known as
She's the Man, Una chica en apuros, 足球尤物, American Peach Pie, Cô Ấy Là Đàn Ông, Diafora stithous, Dude Looks Like a Lady, Ela é o Cara, Ela é... Ele, Ella es el chico, Hakkaja tüdruk, Iubesc pe cine nu trebuie, L'homme c'est elle, Mergina vaikino kelnėse, Micsoda srác ez a lány, Mlada nogometasica, Ona je muško, Ona je najbolja, Ona je on!, Ona to on, Seksi Futbolcu, She's the Man - Voll mein Typ, Super náhradník, Viņa ir viņš, Walk Like a Man, Talk Like a Man, Yesh la beytzim, Διαφορά στήθους, Вона - чоловік, Она - мужчина, Тя е пич, アメリカン・ピーチパイ, 假小子, 她是个男人, 球爱可人儿, She is the man

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 5 September 2023

Quotes

Viola Speaking as a completely objective third party observer with absolutely no personal interest in the matter...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for She's the Man

She's All That
She's All That Comedy, Romantic
1999, USA
6.0
Some Like It Cold
Some Like It Cold Comedy, Sport
2013, Russia
5.0
Cherchez la femme
Cherchez la femme Comedy
2017, France
6.0
Magic Mike
Magic Mike Comedy
2012, USA
6.0
Easy A
Easy A Comedy, Romantic
2010, USA
7.0
Lovewrecked
Lovewrecked Comedy, Adventure, Romantic
2005, USA
5.0
Pitch Perfect 2
Pitch Perfect 2 Musical, Comedy
2015, USA
7.0
The DUFF
The DUFF Comedy
2015, USA
6.0
The Other Woman
The Other Woman Comedy
2014, USA
6.0
LOL
LOL Comedy
2012, USA
5.0
Chalet Girl
Chalet Girl Comedy
2010, Great Britain
6.0
Burlesque
Burlesque Romantic, Musical, Drama
2010, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more