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Poster of Step Up
7.2
Kinoafisha Films Step Up
7.2

Step Up

, 2006
Step Up
USA / Romantic, Musical, Drama / 18+
Poster of Step Up
7.2

Cast

Channing Tatum
Channing Tatum
Tyler Gage
Jenna Dewan
Jenna Dewan
Nora Clark
Damaine Radcliff
Mac Carter
De'Shawn Washington
Skinny Carter
Mario
Miles Darby
Drew Sidora
Lucy Avila
Rachel Griffiths
Rachel Griffiths
Director Gordon
Josh Henderson
Brett Dolan
Tim Lacatena
Andrew
Alyson Stoner
Camille Gage
Frank Ferrara
Anne Fletcher
Anne Fletcher
Director Anne Fletcher
Writer Duane Adler, Melissa Rosenberg
Composer Aaron Zigman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2006
Online premiere 16 August 2006
World premiere 11 August 2006
Release date
7 December 2006 Russia 12+
28 September 2006 Australia
11 August 2006 Brazil
3 April 2007 Denmark
15 November 2006 France
5 October 2006 Germany
26 January 2007 Italy
7 December 2006 Kazakhstan
24 August 2008 Netherlands
17 November 2006 Romania
17 November 2006 Spain
11 August 2006 USA
7 December 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $114,197,742
Production Touchstone Pictures, Summit Entertainment, Offspring Entertainment
Also known as
Step Up, Let's Dance, Un Paso Adelante, Шаг вперед, 舞出真我, Bailando (Step Up), Bailando por una pasión, Bir addım irəli, Bir qadam olg'a, Dansul dragostei, Ela Dança, Eu Danço, Keelatud tants, Odplesi svoje sanje, Sexy Dance, Sokak Dansı: Benimle Dans Et, Sokis hip-hopo ritmu, Solis augšup, Step up - Camino a la fama, Step up - Sta vimata tou pathous, Step Up - Taniec zmysłów, Step Up: Camino a la fama, Step up: Στα βήματα του πάθους, Uhvati ritam, Vivre pour danser, Vũ Điệu Đường Phố, Бір қадам алға, В ритъма на танца, Крок уперед, ステップ・アップ, 舞出我人生, 舞法舞天, Step Up 1, В ритъма на танца 1, 舞力全開：舞出真我, Dansez dans les rues, Step Up Bailando

Film rating

7.2
Rate 61 votes
6.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1574 In the Romantic genre  203 In the Musical genre  71 In the Drama genre  716 In films of USA  965 In films of 2006  33
Updated 11 June 2024
Listen to the
soundtrack Step Up

Quotes

Miles Darby Look I can play it all right? I just prefer playing with myself.
Tyler Gage Whoa, what?
Lucy Avila He makes it too easy.
Miles Darby No, not playing with myself. Just listen.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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