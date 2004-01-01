Menu
Poster of Chasing Liberty
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 6.1
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Chasing Liberty

Chasing Liberty

Chasing Liberty 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA / Czechia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2004
Online premiere 9 November 2004
World premiere 1 January 2004
Release date
21 July 2004 France U
1 January 2004 Germany
2 February 2004 Great Britain
22 July 2004 Netherlands
9 January 2004 USA
MPAA PG-13
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $12,313,323
Production Alcon Entertainment, Trademark Films, C.R.G. International
Also known as
Chasing Liberty, American Princess, À Procura de Liberty, Amori in corsa, Chasing Liberty - vapautta etsimässä, Con Gái Tổng Thống, Córka prezydenta, Curtindo a Liberdade, Deseando libertad, Disfrutando mi libertad, Esprit libre, Fiica presedintelui, First Daughter, Hon za svobodou, Honba za slobodou, I kori tou proedrou, L'éloge de la liberté, Laisvės troškimas, Lov za svobodo, Szabadság, szerelem, Untitled First Daughter Project, Untitled Mandy Moore Project, Zeljna slobode, Η κόρη του προέδρου, Љубав у бекству, Первая дочь, Преследването на Либърти, チェイシング・リバティ, 第一千金歐遊記
Director
Andy Cadiff
Cast
Mandy Moore
Mandy Moore
Matthew Goode
Matthew Goode
Mark Harmon
Mark Harmon
Stark Sands
Cast and Crew
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Anna Foster Ben. Can you ever just say what you really feel?
Ben Calder Okay, all right! Because I'm jealous as hell. Because I'd hate to see you with Gus Gus. I'd hate to see you with any other man. Because not only did I adore kissing you in Venice, but also because I'm so un-bloody-hinged just being near you.
Stills
