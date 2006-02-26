6.1
Aquamarine

, 2006
USA, Australia / Fantasy, Comedy, Family, Romantic / 18+
Synopsis

Two teenage girls discover a mermaid in their beach club's swimming pool.

Cast

Emma Roberts
Dzhoanna Leveski
Sara Paxton
Jake McDorman
Arielle Kebbel
Claudia Karvan
Director Elizabeth Allen
Writer Jessica Bendinger, John Quaintance, Alice Hoffman
Composer David Hirschfelder
Cast and Crew

Film details

Country USA / Australia
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2006
Online premiere 31 October 2006
World premiere 26 February 2006
Release date
27 April 2006 Russia Двадцатый Век Фокс 12+
28 September 2006 Australia
16 June 2006 Austria
10 May 2006 Belgium
8 June 2006 Bolivia
21 April 2006 Brazil
16 June 2006 Denmark
8 June 2006 Dominican Republic
1 September 2006 Ecuador
1 September 2006 Finland
14 June 2006 France
15 June 2006 Germany
23 June 2006 Great Britain
23 June 2006 Ireland
19 May 2006 Italy
19 April 2006 Jamaica
15 June 2006 Kazakhstan
11 May 2006 Malaysia
28 April 2006 Mexico
11 May 2006 Netherlands
29 June 2006 New Zealand
12 May 2006 Panama
27 April 2006 Peru
3 May 2006 Philippines
16 June 2006 Poland
9 March 2006 Puerto Rico
27 April 2006 Singapore
23 June 2006 South Africa
30 June 2006 South Korea
28 July 2006 Spain
7 July 2006 Sweden
16 June 2006 Turkey
3 March 2006 USA
15 June 2006 Ukraine
12 May 2006 Uruguay
14 July 2006 Venezuela
MPAA PG
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $22,989,957
Production Fox 2000 Pictures, Major Studio Partners, Storefront Pictures
Also known as
Aquamarine, Mi amiga la sirena, Аквамарин, A Sereia Apaixonada, Akvamariin, Akvamarin, Akwamaryna, Aquamarin - Die vernixte erste Liebe, Aquamarine - Die vernixte erste Liebe, Denizden Gelen Kız, Morská panna, Aquamarine, Nàng Tiên Cá Aquamarine, Undinė, 人魚公主的愛情魔法, 愛しのアクアマリン

Film rating

5.5 IMDb
A Cinderella Story
A Cinderella Story Romantic, Comedy
2004, USA / Canada
6.0
The Sisterhood of the Traveling Pants 2
The Sisterhood of the Traveling Pants 2 Comedy, Adventure, Drama, Romantic
2008, USA
6.0
The Sisterhood of the Traveling Pants
The Sisterhood of the Traveling Pants Comedy, Adventure
2005, USA
6.0
Splash
Splash Fantasy, Comedy
1984, USA
6.0
Monte Carlo
Monte Carlo Comedy
2011, USA
6.0
Princess Protection Program
Princess Protection Program Comedy, Drama, Family
2009, USA
5.0
Bandslam
Bandslam Musical, Comedy, Drama
2009, USA
6.0
Hannah Montana: The Movie
Hannah Montana: The Movie Comedy, Family, Musical
2009, USA
4.0
Hotel for Dogs
Hotel for Dogs Comedy
2009, USA / Germany
6.0
Another Cinderella Story
Another Cinderella Story Comedy, Family, Music
2008, USA / Canada
5.0
Nancy Drew
Nancy Drew Family, Mystery, Thriller
2007, USA
6.0
RV
RV Family, Adventure, Comedy
2006, Great Britain / Germany / USA
7.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
