Ookami Kodomo no Ame to Yuki
8.1 IMDb
Ookami Kodomo no Ame to Yuki

Ookami Kodomo no Ame to Yuki 18+
Ookami Kodomo no Ame to Yuki - trailer
Ookami Kodomo no Ame to Yuki  trailer
Country Japan
Runtime 1 hour 57 minutes
Production year 2012
Online premiere 10 August 2021
World premiere 21 July 2012
Release date
21 July 2012 Brazil
29 August 2012 France
18 January 2013 Germany
21 July 2012 Japan
12 September 2012 South Korea
30 October 2013 Spain
10 August 2012 Taiwan, Province of China
8 November 2012 Thailand
26 November 2013 USA
24 July 2025 Ukraine
MPAA PG
Worldwide Gross $55,293,285
Production Nippon Television Network (NTV), Studio Chizu, Madhouse
Also known as
Ôkami Kodomo no Ame to Yuki, Wolf Children, 狼的孩子雨和雪, Los niños lobo Ame y Yuki, Ame & Yuki - Die Wolfskinder, Copiii lupului, Crianças Lobo, Crianças Lobos, Djeca-vukovi, Farkasgyermekek, Farzandan-e Gorg, Hundi lapsed Ame ja Yuki, Les enfants loups - Ame & Yuki, Les enfants loups, Ame & Yuki, Los niños lobos, Những Đứa Con Của Sói, Ookami kodomo no Ame to Yuki, The Wolf Children Ame and Yuki, Vargbarnen, Vilko vaikai, Vučja deca, Wilcze dzieci, Wolf Children - Ame e Yuki i bambini lupo, Wolf Children (Els nens llop), Wolf Children (Los niños lobo), Вовчі діти Аме та Юкі, Волчьи дети Амэ и Юки, Діти вовка. Аме та Юкі, おおかみこどもの雨と雪
Director
Mamoru Hosoda
Cast
Kumiko Aso
Megumi Hayashibara
Takuma Hiraoka
Amon Kabe
12 votes
8.1 IMDb
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Славно так легло на душу. Как ласковый котенок. Обожаю такие мультики.

Посмотрела и захотелось весь мир обнять✊
Ookami Kodomo no Ame to Yuki - trailer
Ookami Kodomo no Ame to Yuki Trailer
