Poster of The Girl Who Leapt Through Time
Poster of The Girl Who Leapt Through Time
Poster of The Girl Who Leapt Through Time
Рейтинги
7.7 IMDb Rating: 7.6
3 posters
The Girl Who Leapt Through Time

The Girl Who Leapt Through Time

Toki o kakeru shôjo / The Girl Who Leapt Through Time 16+
Synopsis

A high-school girl named Makoto acquires the power to travel back in time, and decides to use it for her own personal benefits. Little does she know that she is affecting the lives of others just as much as she is her own.
The Girl Who Leapt Through Time - trailer in russian
The Girl Who Leapt Through Time  trailer in russian
Country Japan
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2006
Online premiere 15 September 2022
World premiere 15 July 2006
Release date
10 July 2025 Russia Экспонента 16+
24 May 2008 Australia
11 January 2025 China
4 July 2007 France
28 July 2007 Germany
19 September 2008 Great Britain
15 July 2006 Ireland
15 July 2006 Japan
24 July 2025 Kazakhstan 16+
25 April 2008 Mexico B
14 June 2007 South Korea
19 April 2012 Spain
10 August 2018 Taiwan, Province of China
3 March 2007 USA
Worldwide Gross $1,533,239
Production Madhouse, Happinet, Kadokawa Pictures
Also known as
Toki o Kakeru Shôjo, The Girl Who Leapt Through Time, La chica que saltaba a través del tiempo, A Garota que Conquistou o Tempo, A Rapariga Que Saltava Através do Tempo, Az idő fölött járó lány, Cô Gái Vượt Thời Gian, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, Devojka koja je skakala kroz vreme, Dokhtari ke dar Zaman Parid, Flickan som hoppade genom tiden, La chica que saltó a través del tiempo, La noia que saltava a través del temps, La ragazza che saltava nel tempo, La traversée du temps, Mergina, keliaujanti laiku, O dziewczynie skaczącej przez czas, Shiganeul Dalli-neun Sonyeo, Tokikake, Tüdruk, kes hüppas läbi aja, Zamanda Sıçrayan Kız, Девочка, покорившая время, Дівчинка, що стрибала крізь час, 時をかける少女, 穿越时空的少女, 穿越時空的少女, 跳躍吧！時空少女
Director
Mamoru Hosoda
Mamoru Hosoda
Cast
Risa Naka
Takuya Isida
Mitsutaka Itakura
Mitsuki Tanimura
Mitsuki Tanimura
Ayami Kakiuchi
Cast and Crew
Cartoon rating

7.7
Rate 16 votes
7.6 IMDb
Showtimes and Tickets
Cartoon reviews
derg-s 21 July 2025, 12:00
Нетривиальная картина для взрослых. Более подходящее название "Дурочка без тормозов на велосипеде" и это нужно воспринимать как в… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
А почему парень из будущего так на картине зациклился? И даже не попытался ее найти?
И где он жил все время, что в мульте, и как в японскую школу… Read more…
Reviews
The Girl Who Leapt Through Time - trailer in russian
The Girl Who Leapt Through Time Trailer in russian
Stills

