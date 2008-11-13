Cast
Caroline Derpienski
Caroline
Cast and Crew
Composer
David Abuladze, Ucha Gugunava, Insight, Gocha Kacheishvili
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 50 minutes
Production year
2008
World premiere
13 November 2008
Release date
|13 November 2008
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|13 November 2008
|Belarus
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|13 November 2008
|Kazakhstan
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|21 November 2008
|Lithuania
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|12 December 2008
|USA
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|13 November 2008
|Ukraine
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Worldwide Gross
$2,691,705
Production
Central Partnership, Magnum
Also known as
Domovoy, The Ghost, Duch, Mājas gars, Домовик, Домовой, Brownie