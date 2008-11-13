Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Ghost
7.0
The Ghost - Trailer
Kinoafisha Films The Ghost
7.0

The Ghost

, 2008
Domovoy
Russia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Ghost
7.0
The Ghost - Trailer
The Ghost  Trailer

Cast

Konstantin Khabensky
Konstantin Khabensky
Anton Prachenko
Vladimir Mashkov
Vladimir Mashkov
Domovoy
Chulpan Khamatova
Chulpan Khamatova
Vika
Armen Dzhigarkhanyan
Armen Dzhigarkhanyan
Vitaly Kishchenko
Vitaly Kishchenko
Anatoliy Semyonov
Ramil Sabitov
Ramil Sabitov
Aleksandr Chutko
Caroline Derpienski
Caroline
Yakov Efimov
Director Karen Oganesyan
Writer Sergey Yudakov, Oleg Malovichko
Composer David Abuladze, Ucha Gugunava, Insight, Gocha Kacheishvili
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2008
World premiere 13 November 2008
Release date
13 November 2008 Russia Централ Партнершип 16+
13 November 2008 Belarus
13 November 2008 Kazakhstan
21 November 2008 Lithuania
12 December 2008 USA
13 November 2008 Ukraine
Worldwide Gross $2,691,705
Production Central Partnership, Magnum
Also known as
Domovoy, The Ghost, Duch, Mājas gars, Домовик, Домовой, Brownie

Film rating

7.0
Rate 36 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1832 In the Thriller genre  344 In films of Russia  168 In films of 2008  55

Film Trailers

All trailers
The Ghost - Trailer
The Ghost Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Ghost

Piranha
Piranha Thriller, Crime, Action
2006, Russia
6.0
The Challenge
The Challenge Drama
2023, Russia
7.0
Fairy
Fairy Drama, Thriller, Sci-Fi
2020, Russia
5.0
Sobibor
Sobibor War, Drama
2018, Russia
6.0
Collector
Collector Crime, Drama
2016, Russia
6.0
High Security Vacation
High Security Vacation Comedy, Crime
2009, Russia
6.0
The Admiral
The Admiral Drama, Biography, History
2008, Russia
7.0
Daddy
Daddy Drama
2004, Russia
6.0
In Motion
In Motion Romantic
2002, Russia
7.0
Le Jaguar
Le Jaguar Comedy, Action, Adventure
1996, France
6.0
Belorussian Station
Belorussian Station Drama
1970, USSR
7.0
Hero
Hero Action, Thriller
2019, Russia
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more