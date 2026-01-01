Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
1970
World premiere
30 April 1971
Release date
|30 April 1971
|Russia
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|12+
|11 November 1971
|USA
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Production
Mosfilm
Also known as
Belorusskiy vokzal, Belorussky Station, Белорусский вокзал, Baltarusijos stotis, Beloruska stanica, Beloruské nádrazí, Belorussischer Bahnhof, Belorusz pályaudvar, Bieloruská stanica, Byelorussia Station, Dworzec Białoruski, Estação Bielorrússia, La gare de Biélorussie, Sotakaverit, Valgevene vaksal, Vitryska stationen, 白ロシヤ駅, 遠い日の白ロシヤ駅