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Poster of Belorussian Station
7.9
Kinoafisha Films Belorussian Station
7.9

Belorussian Station

, 1970
Belorusskiy vokzal
USSR / Drama / 18+
Poster of Belorussian Station
7.9

Cast

Aleksey Glazyrin
Aleksey Glazyrin
Viktor Kharlamov
Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Ivan Prikhodko
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Nikolai Dubinsky
Vsevolod Safonov
Vsevolod Safonov
Aleksei Kiryushin
Nina Urgant
Nina Urgant
Raya
Lyubov Sokolova
Lyubov Sokolova
Lyuba Prikhodko
Margarita Terekhova
Margarita Terekhova
Natasha Shipilova
Nikolai Volkoff
Raisa Kurkina
Raisa Kurkina
Lida Matveyeva
Nikifor Kolofidin
general Andrey Pukhov
Yuriy Orlov
Volodya Matveev
Director Andrey Smirnov
Writer Vadim Trunin
Composer Bulat Okudzhava, Alfred Schnittke
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1970
World premiere 30 April 1971
Release date
30 April 1971 Russia 12+
11 November 1971 USA
Production Mosfilm
Also known as
Belorusskiy vokzal, Belorussky Station, Белорусский вокзал, Baltarusijos stotis, Beloruska stanica, Beloruské nádrazí, Belorussischer Bahnhof, Belorusz pályaudvar, Bieloruská stanica, Byelorussia Station, Dworzec Białoruski, Estação Bielorrússia, La gare de Biélorussie, Sotakaverit, Valgevene vaksal, Vitryska stationen, 白ロシヤ駅, 遠い日の白ロシヤ駅

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.7 IMDb
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