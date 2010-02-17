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Poster of How I Ended This Summer
7.1
How I Ended This Summer - Trailer
Kinoafisha Films How I Ended This Summer
7.1

How I Ended This Summer

, 2009
Kak ya provyol etim letom
Russia / Thriller / 18+
Trailers
Poster of How I Ended This Summer
7.1
How I Ended This Summer - Trailer
How I Ended This Summer  Trailer

Cast

Sergei Puskepalis
Sergei Puskepalis
Sergey
Grigoriy Dobrygin
Grigoriy Dobrygin
Pavel
Ilya Sobolev
Ilya Sobolev
Golos po ratsii - Volodya
Igor Chernevich
Igor Chernevich
Golos po ratsii - Sofronov
Artyom Tsukanov
Golos po ratsii - Stas
Director Alexei Popogrebski
Writer Alexei Popogrebski
Composer Dmitry Katkhanov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2009
Online premiere 7 April 2011
World premiere 17 February 2010
Release date
17 February 2010 Russia Вольга 16+
1 April 2010 Belarus
3 March 2011 Greece
29 March 2011 Hong Kong
1 April 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
1 April 2010 Ukraine
Budget $2,500,000
Worldwide Gross $730,412
Production Koktebel Film Company, Rossiya 1, StartFilm
Also known as
Kak ya provyol etim letom, How I Ended This Summer, Comment j'ai passé l'été, Como Eu Terminei Este Verão, Cómo terminé este verano, Cum mi-am petrecut sfârșitul verii, Így ért véget a nyaram, Jak spędziłem koniec lata, Jak spedzilem to lato, Kā es pavadīju šo vasaru, Kaip aš praleidau šią vasarą, Kako sam proveo ovo ljeto, Kako sem prezivel to poletje, Kuidas ma veetsin selle suve, Mein Sommer mit Sergej, Miten vietin... viime kesänä, Πώς τελείωσε αυτό το καλοκαίρι, Как прекарах това лято, Как я провёл этим летом, Последний день, 夏の終止符, 我如何度過這個夏天, Kak ja prowjol etim letom, Kak ya provel etim letom, Kakya Provel Etim Letom, Как я провел этим летом

Film rating

7.1
Rate 26 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1772 In the Thriller genre  328 In films of Russia  158 In films of 2009  59

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