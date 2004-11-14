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Poster of The SpongeBob SquarePants Movie
7.2
Kinoafisha Films The SpongeBob SquarePants Movie
7.2

The SpongeBob SquarePants Movie

, 2004
The SpongeBob SquarePants Movie
USA / Comedy, Animation, Adventure, Family / 18+
Poster of The SpongeBob SquarePants Movie
7.2

Synopsis

SpongeBob SquarePants takes leave from the town of Bikini Bottom in order to track down King Neptune's stolen crown.

Cast

Tom Kenney
Tom Kenney
Gary
Alec Baldwin
Alec Baldwin
Rodger Bumpass
Rodger Bumpass
Fish #4
Mr. Lawrence
Attendant #2, Lloyd
Jeffrey Tambor
Jeffrey Tambor
King Neptune
Clancy Brown
Clancy Brown
Mr. Krabs
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Mindy
Dzheyms Erl Dzhouns
Bart McCarthy
Thomas F. Wilson
Thomas F. Wilson
Jim Wise
David Hasselhoff
David Hasselhoff
Director Sherm Cohen, Stephen Hillenburg, Mark Osborne
Writer Derek Drymon, Tim Hill, Kent Osborne, Aaron Springer, Stephen Hillenburg
Composer Gregor Narholz
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2004
Online premiere 11 March 2005
World premiere 14 November 2004
Release date
17 March 2005 Russia UPI 0+
16 February 2005 Algeria
6 January 2005 Argentina
6 January 2005 Australia
16 February 2005 Bahrain
17 March 2005 Belarus
2 February 2005 Belgium
14 November 2004 Brazil
19 November 2004 Canada
16 December 2004 Chile
1 October 2021 China
1 January 2005 Colombia
16 February 2005 Comoros
23 September 2005 Croatia
17 March 2005 Czechia
23 December 2004 Denmark
16 February 2005 Djibouti
4 February 2005 Ecuador
16 February 2005 Egypt
9 February 2005 France
23 December 2004 Germany
11 February 2005 Great Britain
15 September 2005 Greece
28 January 2011 Hong Kong
8 April 2005 Iceland
16 April 2005 Indonesia
6 February 2005 Iraq
11 February 2005 Ireland
14 April 2005 Israel
23 September 2005 Italy
22 April 2006 Japan
16 February 2005 Jordan
17 March 2005 Kazakhstan
16 February 2005 Kuwait
16 February 2005 Lebanon
16 February 2005 Libya
16 February 2005 Mauritania
3 December 2004 Mexico
16 February 2005 Morocco
3 February 2005 Netherlands
6 January 2005 New Zealand
17 June 2005 Norway
16 February 2005 Oman
16 February 2005 Palestine
7 January 2005 Panama
13 January 2005 Peru
6 April 2005 Philippines
20 January 2005 Poland
24 December 2004 Portugal
16 February 2005 Qatar
16 February 2005 Saudi Arabia
17 March 2005 Singapore
16 February 2005 Somalia
8 April 2005 South Africa
30 September 2005 South Korea
28 January 2005 Spain
16 February 2005 Sudan
26 June 2005 Sweden
23 December 2004 Switzerland
16 February 2005 Syrian Arab Republic
25 July 2009 Taiwan
16 February 2005 Tunisia
13 May 2005 Turkey
16 February 2005 UAE
19 November 2004 USA
17 March 2005 Ukraine
25 December 2004 Venezuela
16 February 2005 Yemen
MPAA PG
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $141,158,792
Production Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, United Plankton Pictures
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Cartoon rating

7.2
Rate 33 votes
7.2 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1512 In the Comedy genre  352 In the Animation genre  229 In the Adventure genre  334 In the Family genre  156 In films of USA  923 In films of 2004  28
Updated 27 August 2024
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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