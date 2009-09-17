Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cloudy with a Chance of Meatballs
Poster of Cloudy with a Chance of Meatballs
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 6.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Cloudy with a Chance of Meatballs

Cloudy with a Chance of Meatballs

Cloudy with a Chance of Meatballs 18+
Напомним о выходе в прокат
Cloudy with a Chance of Meatballs - trailer in russian
Cloudy with a Chance of Meatballs  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2009
Online premiere 24 September 2009
World premiere 17 September 2009
Release date
22 October 2009 Russia WDSSPR 0+
26 November 2009 Australia
22 October 2009 Belarus
2 October 2009 Brazil
17 September 2009 Canada
25 May 2010 Denmark
16 October 2009 Estonia
5 February 2010 Finland
20 October 2009 France
31 May 2010 Germany
18 September 2009 Great Britain
28 January 2010 Greece
31 December 2009 Hong Kong I
18 September 2009 Ireland
23 December 2009 Italy
19 September 2009 Japan
22 October 2009 Kazakhstan
18 September 2009 Mexico AA
17 February 2010 Netherlands
26 November 2009 New Zealand G
15 January 2010 Norway
11 February 2010 Portugal
17 September 2009 Romania AP
11 February 2010 South Korea All
4 December 2009 Spain
22 January 2010 Sweden
29 January 2010 Taiwan
18 September 2009 USA
22 October 2009 Ukraine
MPAA PG
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $243,006,136
Production Columbia Pictures, Sony Pictures Animation
Also known as
Cloudy with a Chance of Meatballs, Lluvia de hamburguesas, Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, Abri ba Ehtemale Bareshe Koofte Ghelgheli, Buludlu, küftələr şəklində mümkün yağıntılar, Bulutli, köfte shaklida yog'ingarchilik bo'lishi mumkin, Chovem Almôndegas, Cloudy with a Chance of Meatballs: An IMAX 3D Experience, Cơn Mưa Thịt Viên, Debesuota, numatoma mesos kukuliu kruša, Derült égből fasírt, Det regnar köttbullar, Det regner kjøttboller, Det regner med frikadeller, Gemrieli grublebi da marmeladis tsvima, Geshem Shel Falafel, Haneureseo Eumsigi Naerindamyeon, Het regent gehaktballen, Il pleut des hamburgers, Klopsiki i inne zjawiska pogodowe, Köfte Yağmuru, Kumori Tokidoki Mitoboru, Lluvia de albóndigas, Mākoņains, gaidāms kotlešu lietus, Oblačno s ćuftama, Oblacno z mesnimi kroglicami, Oblačno, miestami fašírky, Piovono polpette, Pluja de mandonguilles, Poutapilviä ja lihapullakuuroja, Rain of Falafel, Skýjað með kjötbollum á köflum, Stă să plouă cu chiftele, Tá Chovendo Hambúrguer, Taevast sajab lihapalle, Tempête de boulettes géantes, Vrehei keftedes, Zataženo, občas trakaře, Βρέχει κεφτέδες, Бұлтты, ет түйірлері түрінде жауын-шашын болуы мүмкін, Мінлива хмарність, часом фрикадельки, Облачно, с кюфтета, Падаће ћуфте, くもりときどきミートボール, 天降美食, 美食風球, 食破天驚
Director
Christopher Miller
Christopher Miller
Phil Lord
Phil Lord
Cast
Anna Faris
Anna Faris
Bruce Campbell
Bruce Campbell
Bill Hader
Bill Hader
Mr. T
Cast and Crew
Similar films for Cloudy with a Chance of Meatballs
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 6.6
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (2013)
Hotel Transylvania 7.5
Hotel Transylvania (2012)
Ratatouille 8.2
Ratatouille (2007)
The Lego Movie 7.6
The Lego Movie (2014)
Turbo 7.0
Turbo (2013)
The Lego Movie Sequel 6.8
The Lego Movie Sequel (2018)
The LEGO Batman Movie 7.5
The LEGO Batman Movie (2017)
Despicable Me 3 7.2
Despicable Me 3 (2017)
Minions 6.7
Minions (2015)
Mr. Peabody & Sherman 6.9
Mr. Peabody & Sherman (2013)
Despicable Me 2 7.6
Despicable Me 2 (2013)
The Croods 7.6
The Croods (2013)
Cartoon in Collections
Animated Films for the Whole Family Animated Films for the Whole Family
Best Animated Feature Films of All Time Best Animated Feature Films of All Time

Cartoon rating

7.3
Rate 79 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1384
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Отличный мультик, безбашенный.
Впечатление, что кто-то периодически отвешивал подзатыльники авторам и отбирал у них вещества, чтобы они… Read more…
Quotes
Earl Devereaux You see this contact lens?
Flint Lockwood Yeah?
Earl Devereaux This contact lens represents you! And my eye represents my eye!
[Puts on contact lens]
Earl Devereaux I've got my *eye* on you!
Film Trailers All trailers
Cloudy with a Chance of Meatballs - trailer in russian
Cloudy with a Chance of Meatballs Trailer in russian
Cloudy with a Chance of Meatballs - trailer
Cloudy with a Chance of Meatballs Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Cloudy with a Chance of Meatballs
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more