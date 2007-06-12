The width of the ledge outside seems to change when Mike Enslin is standing on it. In close-ups of his feet it appears that at most only half a foot can find purchase on the ledge, yet in wider shots Enslin's feet are entirely on the ledge with about an inch to spare. Given that the film centres on reality and Mike's (and, by extension, our) perception of it, this is likely deliberate — the ledge may actually be wide enough for his feet, but to his eyes it looks perilously narrow, thus intensifying his fear.