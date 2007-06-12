Country
USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2007
World premiere
12 June 2007
Release date
|12 July 2007
|Russia
| Вест
|16+
|24 January 2008
|Argentina
|
|13
|17 January 2008
|Australia
|
|
|12 July 2007
|Belarus
|
|
|23 January 2008
|Belgium
|
|
|2 November 2007
|Brazil
|
|
|28 September 2007
|Bulgaria
|
|
|22 June 2007
|Canada
|
|14A
|25 January 2008
|Colombia
|
|
|11 October 2007
|Czechia
|
|
|16 November 2007
|Denmark
|
|
|31 October 2007
|Egypt
|
|
|27 July 2007
|Estonia
|
|
|2 November 2007
|Finland
|
|
|16 January 2008
|France
|
|
|13 September 2007
|Germany
|
|
|31 August 2007
|Great Britain
|
|
|16 August 2007
|Greece
|
|
|13 September 2007
|Hong Kong
|
|IIB
|8 November 2007
|Hungary
|
|
|13 July 2007
|Iceland
|
|16
|31 August 2007
|Ireland
|
|
|23 August 2007
|Israel
|
|
|23 November 2007
|Italy
|
|T
|22 November 2008
|Japan
|
|
|12 July 2007
|Kazakhstan
|
|
|8 November 2007
|Kuwait
|
|
|27 July 2007
|Latvia
|
|
|3 August 2007
|Lithuania
|
|
|25 October 2007
|Malaysia
|
|18PL
|26 October 2007
|Mexico
|
|18
|23 August 2007
|Netherlands
|
|
|30 November 2007
|Norway
|
|15
|11 January 2008
|Panama
|
|
|29 August 2007
|Philippines
|
|R-13
|30 November 2007
|Poland
|
|
|27 September 2007
|Portugal
|
|
|17 August 2007
|Romania
|
|
|30 August 2007
|Singapore
|
|PG
|20 December 2007
|Slovakia
|
|
|11 October 2007
|Slovenia
|
|
|1 August 2007
|South Korea
|
|
|14 December 2007
|Spain
|
|
|26 October 2007
|Sweden
|
|
|3 August 2007
|Taiwan
|
|PG-12
|13 September 2007
|Thailand
|
|
|28 September 2007
|Turkey
|
|13+
|22 June 2007
|USA
|
|
|12 July 2007
|Ukraine
|
|
|4 April 2008
|Uruguay
|
|
|18 April 2008
|Venezuela
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$132,963,417
Production
Dimension Films, The Weinstein Company, Di Bonaventura Pictures
Also known as
1408, Soba 1408, 1408: Căn Phòng Bí Ẩn, 1408: Teatteriversio, 1408号室, Camera 1408, Chambre 1408, Habitación 1408, Kambarys 1408, L'habitació 1408, Otaghe 1408, Pokoj 1408, Zimmer 1408, Δωμάτιο 1408, Соба 1408