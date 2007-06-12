Menu
Russian
Poster of 1408
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 6.8
2 posters
Kinoafisha Films 1408

1408

1408 18+
1408 - trailer
1408  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2007
World premiere 12 June 2007
Release date
12 July 2007 Russia Вест 16+
24 January 2008 Argentina 13
17 January 2008 Australia
12 July 2007 Belarus
23 January 2008 Belgium
2 November 2007 Brazil
28 September 2007 Bulgaria
22 June 2007 Canada 14A
25 January 2008 Colombia
11 October 2007 Czechia
16 November 2007 Denmark
31 October 2007 Egypt
27 July 2007 Estonia
2 November 2007 Finland
16 January 2008 France
13 September 2007 Germany
31 August 2007 Great Britain
16 August 2007 Greece
13 September 2007 Hong Kong IIB
8 November 2007 Hungary
13 July 2007 Iceland 16
31 August 2007 Ireland
23 August 2007 Israel
23 November 2007 Italy T
22 November 2008 Japan
12 July 2007 Kazakhstan
8 November 2007 Kuwait
27 July 2007 Latvia
3 August 2007 Lithuania
25 October 2007 Malaysia 18PL
26 October 2007 Mexico 18
23 August 2007 Netherlands
30 November 2007 Norway 15
11 January 2008 Panama
29 August 2007 Philippines R-13
30 November 2007 Poland
27 September 2007 Portugal
17 August 2007 Romania
30 August 2007 Singapore PG
20 December 2007 Slovakia
11 October 2007 Slovenia
1 August 2007 South Korea
14 December 2007 Spain
26 October 2007 Sweden
3 August 2007 Taiwan PG-12
13 September 2007 Thailand
28 September 2007 Turkey 13+
22 June 2007 USA
12 July 2007 Ukraine
4 April 2008 Uruguay
18 April 2008 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $132,963,417
Production Dimension Films, The Weinstein Company, Di Bonaventura Pictures
Also known as
1408, Soba 1408, 1408: Căn Phòng Bí Ẩn, 1408: Teatteriversio, 1408号室, Camera 1408, Chambre 1408, Habitación 1408, Kambarys 1408, L'habitació 1408, Otaghe 1408, Pokoj 1408, Zimmer 1408, Δωμάτιο 1408, Соба 1408
Director
Mikael Håfström
Cast
John Cusack
Samuel L. Jackson
Mary McCormack
Jasmine Jessica Anthony
Len Cariou
Film rating

7.4
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1142
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Дядя с ремнем 2 April 2015, 12:51
Цитата (Donnie Darko, 15/07/2007 - 16:38:51):Только что из кинотеатра. Это одна из лучших экранизаций произведений Кинга из тех, что я видел. Самое… Read more…
Morphine_OD 2 April 2015, 12:51
Не понял, кому пришла в голову идея экранизировать 1408, но сделали они это блестяще. Рассказ такой, что начать его читать гораздо проще, чем… Read more…
Goofs

The width of the ledge outside seems to change when Mike Enslin is standing on it. In close-ups of his feet it appears that at most only half a foot can find purchase on the ledge, yet in wider shots Enslin's feet are entirely on the ledge with about an inch to spare. Given that the film centres on reality and Mike's (and, by extension, our) perception of it, this is likely deliberate — the ledge may actually be wide enough for his feet, but to his eyes it looks perilously narrow, thus intensifying his fear.

Quotes
Mike Enslin [Olin gives Enslin the room key] Most hotels have switched to magnetics. An actual key. That's a nice touch, it's antiquey.
Gerald Olin We have magnetic cards also, but electronics don't seem to work in 1408. Hope you don't have a pacemaker.
Mike Enslin [into his tape recorder] General manager claims that the phantom in room interferes...
Gerald Olin I have *never* used the word "phantom."
Mike Enslin Oh, I'm sorry. Uh, spirit? Specter?
Gerald Olin No, you misunderstand. Whatever's in 1408 is nothing like that.
Mike Enslin Then what is it?
Gerald Olin It's an evil fucking room.
1408 - trailer
1408 Trailer
Stills
