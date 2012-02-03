Menu
The Woman in Black

The Woman in Black

The Woman in Black 18+
Synopsis

A young solicitor travels to a remote village where he discovers the vengeful ghost of a scorned woman is terrorizing the locals.
The Woman in Black - trailer in russian
The Woman in Black  trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2012
Online premiere 16 April 2012
World premiere 3 February 2012
Release date
15 March 2012 Russia WDSSPR 16+
9 February 2012 Argentina
17 May 2012 Australia
15 March 2012 Belarus
14 March 2012 Belgium
24 February 2012 Brazil
30 March 2012 Bulgaria
3 February 2012 Canada
12 March 2012 Chile
29 February 2012 China
10 February 2012 Colombia
23 February 2012 Czechia
9 February 2012 Denmark
14 March 2012 France
28 March 2012 Germany
10 February 2012 Great Britain
9 February 2012 Greece
24 May 2012 Hong Kong
29 March 2012 Hungary
17 February 2012 India
15 March 2012 Indonesia
10 February 2012 Ireland
2 March 2012 Italy
1 December 2012 Japan
15 March 2012 Kazakhstan
16 February 2012 Kuwait
10 February 2012 Mexico
23 February 2012 Netherlands
17 February 2012 Pakistan
12 April 2012 Peru
8 February 2012 Philippines
2 March 2012 Poland
8 March 2012 Portugal
15 March 2012 Singapore
29 March 2012 Slovakia 15
17 February 2012 Spain
27 April 2012 Sweden
9 March 2012 Turkey
3 February 2012 USA
15 March 2012 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $128,955,898
Production CBS Films, Cross Creek Pictures, Hammer Films
Also known as
The Woman in Black, La dama de negro, A fekete ruhás nő, A Mulher de Negro, A Mulher de Preto, Die Frau in Schwarz, Femeia în negru, Ha'isha be'shahor, I gynaika me ta mavra, Kobieta w czerni, La dame en noir, La dona de negre, La mujer de negro, Moteris apsirengusi juodai, Naine mustas, Người Đàn Bà Áo Đen, Siyahlı Kadın, Žena u crnom, Žena v černém, Žena v čiernom, Zenska v crnem, Η γυναίκα με τα μαύρα, Жена у црном, Жената в черно, Женщина в черном, Жінка у чорному, ウーマン・イン・ブラック　亡霊の館, 顫慄黑影
Director
James Watkins
James Watkins
Cast
Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe
Janet McTeer
Janet McTeer
Lucy May Barker
Alisa Khazanova
Alisa Khazanova
Liz White
Liz White
Cast and Crew
Film Reviews

MariaAlexandrovna 2 April 2015, 12:51
Все таки сходила. В начале смешно (редклив очень стеклянноначал игру.) потом ,когда понимаем,что он молодой отец слово все в покате. Страшно только… Read more…
Марушка 2 April 2015, 12:51
Фильму 4/10 ...а сколько ожиданий было на счёт этого фильма!!!!!!но ожиданий он не оправдал!!!!!складывалось ощущение,что фильм создан просто для… Read more…
Goofs

When Arthur emerges from the marshland, his whole head ought to be coated in mud. However, there is a clean outline around his mouth where he had evidently been breathing through a snorkel.

The Woman in Black - trailer in russian
The Woman in Black Trailer in russian
The Woman in Black - fragment 4
The Woman in Black Fragment 4
Stills
