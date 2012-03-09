|12 April 2012
|Russia
|Top Film Distribution
|7 June 2012
|Argentina
|12 April 2012
|Belarus
|20 June 2012
|Belgium
|16 August 2012
|Bolivia
|18 May 2012
|Brazil
|27 April 2012
|Canada
|21 June 2012
|Chile
|24 August 2012
|Colombia
|17 May 2012
|Croatia
|26 April 2012
|Czechia
|16 May 2012
|Denmark
|25 April 2012
|Egypt
|24 August 2012
|El Salvador
|27 April 2012
|Estonia
|20 June 2012
|France
|26 April 2012
|Georgia
|12 September 2012
|Germany
|9 March 2012
|Great Britain
|31 May 2012
|Greece
|21 June 2012
|Hong Kong
|17 May 2012
|Hungary
|18 May 2012
|Iceland
|18 May 2012
|India
|9 March 2012
|Ireland
|23 March 2012
|Italy
|12 April 2012
|Kazakhstan
|12 April 2012
|Kuwait
|27 April 2012
|Latvia
|12 April 2012
|Lebanon
|4 May 2012
|Lithuania
|18 May 2012
|Mexico
|21 June 2012
|Netherlands
|18 May 2012
|Norway
|6 September 2012
|Peru
|21 May 2012
|Philippines
|3 May 2012
|Portugal
|27 April 2012
|Romania
|26 April 2012
|Singapore
|26 April 2012
|Slovakia
|29 June 2012
|Spain
|19 September 2012
|Sweden
|22 June 2012
|Taiwan
|19 April 2012
|Thailand
|27 April 2012
|Turkey
|12 April 2012
|UAE
|27 April 2012
|USA
|12 April 2012
|Ukraine
|13 July 2012
|Uruguay
|26 October 2012
|Venezuela