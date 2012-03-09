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Poster of The Raven
6.8
The Raven - Dubbed international trailer
Kinoafisha Films The Raven
6.8

The Raven

, 2012
The Raven
USA, Spain, Hungary / Thriller / 18+
Trailers
Poster of The Raven
6.8
The Raven - Dubbed international trailer
The Raven  Dubbed international trailer

Synopsis

When a madman begins committing horrific murders inspired by Edgar Allan Poe's works, a young Baltimore detective joins forces with Poe to stop him from making his stories a reality.

Cast

John Cusack
John Cusack
Edgar Allan Poe
Alice Eve
Alice Eve
Emily Hamilton
Luke Evans
Luke Evans
Detective Fields
Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen
John Cantrell
Brendan Gleeson
Brendan Gleeson
Capt. Charles Hamilton
Pam Ferris
Pam Ferris
Mrs. Bradley
Kevin McNally
Kevin McNally
Maddux
Brendan Coyle
Brendan Coyle
Reagan
Sergej Trifunovic
Sergej Trifunovic
Jimmy Yuill
Captain Eldridge
Sam Hazeldine
Sam Hazeldine
Ivan
Director James McTeigue
Writer Ben Livingston, Hannah Shakespeare
Composer Lucas Vidal
Cast and Crew

Film details

Country USA / Spain / Hungary
Runtime 1 hour 51 minutes
Production year 2012
Online premiere 10 July 2012
World premiere 9 March 2012
Release date
12 April 2012 Russia Top Film Distribution
7 June 2012 Argentina
12 April 2012 Belarus
20 June 2012 Belgium
16 August 2012 Bolivia
18 May 2012 Brazil
27 April 2012 Canada
21 June 2012 Chile
24 August 2012 Colombia
17 May 2012 Croatia
26 April 2012 Czechia
16 May 2012 Denmark
25 April 2012 Egypt
24 August 2012 El Salvador
27 April 2012 Estonia
20 June 2012 France
26 April 2012 Georgia
12 September 2012 Germany
9 March 2012 Great Britain
31 May 2012 Greece
21 June 2012 Hong Kong
17 May 2012 Hungary
18 May 2012 Iceland
18 May 2012 India
9 March 2012 Ireland
23 March 2012 Italy
12 April 2012 Kazakhstan
12 April 2012 Kuwait
27 April 2012 Latvia
12 April 2012 Lebanon
4 May 2012 Lithuania
18 May 2012 Mexico
21 June 2012 Netherlands
18 May 2012 Norway
6 September 2012 Peru
21 May 2012 Philippines
3 May 2012 Portugal
27 April 2012 Romania
26 April 2012 Singapore
26 April 2012 Slovakia
29 June 2012 Spain
19 September 2012 Sweden
22 June 2012 Taiwan
19 April 2012 Thailand
27 April 2012 Turkey
12 April 2012 UAE
27 April 2012 USA
12 April 2012 Ukraine
13 July 2012 Uruguay
26 October 2012 Venezuela
MPAA R
Budget $26,000,000
Worldwide Gross $29,699,345
Production Intrepid Pictures, FilmNation Entertainment, Galavis Film
Also known as
The Raven, El cuervo, Havran, O Corvo, Ворон, A holló, Corbul, El cuervo: Guía para un asesino, El enigma del cuervo, Gavran, Gavran - Smrt iz priče, Kẻ Săn Mồi, Khorani, Korppi, Krauklis, Krokar, Kruk: Zagadka zbrodni, Kuzgun, L'ombre du mal, Le corbeau, Ronk, The Raven - Prophet des Teufels, Varnas, Το κοράκι, Гарванът, 乌鸦, 推理作家ポー 最期の5日間, 神探愛倫坡：黑鴉疑雲, เจาะแผนคลั่ง ลอกสูตรฆ่า, کلاغ, 神探爱伦坡：黑鸦凶杀案

Film rating

6.8
Rate 25 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2192 In the Thriller genre  424 In films of USA  1332 In films of Spain  34 In films of Hungary  3 In films of 2012  59

Film Trailers

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The Raven - Dubbed international trailer
The Raven Dubbed international trailer
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Quotes

Edgar Allan Poe Take this kiss upon the brow!/And, in parting from you now/ Thus much let me avow/You are not wrong, who deem/All that we see or seem/Is but a dream within a dream.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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