|7 August 2003
|Russia
|16+
|4 September 2003
|Argentina
|+16
|3 August 2003
|Australia
|19 September 2003
|Austria
|7 August 2003
|Belarus
|10 September 2003
|Belgium
|26 September 2003
|Bulgaria
|19 June 2003
|Czechia
|15+
|15 August 2003
|Denmark
|15
|22 August 2003
|Finland
|24 September 2003
|France
|18 September 2003
|Germany
|13 June 2003
|Great Britain
|6 June 2003
|Greece
|24 July 2003
|Hungary
|30 May 2003
|Iceland
|13 June 2003
|Ireland
|21 August 2003
|Israel
|16
|20 June 2003
|Italy
|7 August 2003
|Kazakhstan
|4 July 2003
|Lithuania
|3 October 2003
|Mexico
|B-15
|25 September 2003
|Netherlands
|28 August 2003
|New Zealand
|R16
|22 August 2003
|Norway
|15
|28 August 2003
|Portugal
|31 October 2003
|South Korea
|15
|10 September 2003
|Spain
|22 August 2003
|Sweden
|15
|24 September 2003
|Switzerland
|16
|19 September 2003
|Taiwan
|18+
|15 August 2003
|Turkey
|25 April 2003
|USA
|7 August 2003
|Ukraine
|29 August 2003
|Uruguay
"When I was going up the stairs / I met a man who wasn't there. / He wasn't there again today / I wish, I wish he'd go away." One character purports to have written these lines. In truth, the piece is the poem 'Antigonish' by William Hughes Mearns. The poem was subsequently adapted into a popular song, which brought it widespread recognition.