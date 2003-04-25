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Poster of Identity
7.1
Kinoafisha Films Identity
7.1

Identity

, 2003
Identity
USA / Thriller, Horror, Mystery / 18+
Poster of Identity
7.1

Cast

John Cusack
John Cusack
Ed
Ray Liotta
Ray Liotta
Rhodes
Amanda Peet
Amanda Peet
Paris
John Hawkes
John Hawkes
Larry
Alfred Molina
Alfred Molina
Dr. Malick
William Lee Scott
William Lee Scott
Lou
Jake Busey
Jake Busey
Robert Maine
Pruitt Taylor Vince
Pruitt Taylor Vince
Malcolm Rivers
Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay
Carmen Argenziano
Carmen Argenziano
Marshall Bell
Marshall Bell
John C. McGinley
John C. McGinley
George York
Director James Mangold
Writer Michael Cooney
Composer Alan Silvestri
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2003
Online premiere 24 September 2003
World premiere 25 April 2003
Release date
7 August 2003 Russia 16+
4 September 2003 Argentina +16
3 August 2003 Australia
19 September 2003 Austria
7 August 2003 Belarus
10 September 2003 Belgium
26 September 2003 Bulgaria
19 June 2003 Czechia 15+
15 August 2003 Denmark 15
22 August 2003 Finland
24 September 2003 France
18 September 2003 Germany
13 June 2003 Great Britain
6 June 2003 Greece
24 July 2003 Hungary
30 May 2003 Iceland
13 June 2003 Ireland
21 August 2003 Israel 16
20 June 2003 Italy
7 August 2003 Kazakhstan
4 July 2003 Lithuania
3 October 2003 Mexico B-15
25 September 2003 Netherlands
28 August 2003 New Zealand R16
22 August 2003 Norway 15
28 August 2003 Portugal
31 October 2003 South Korea 15
10 September 2003 Spain
22 August 2003 Sweden 15
24 September 2003 Switzerland 16
19 September 2003 Taiwan 18+
15 August 2003 Turkey
25 April 2003 USA
7 August 2003 Ukraine
29 August 2003 Uruguay
MPAA R
Budget $28,000,000
Worldwide Gross $90,259,536
Production Columbia Pictures, Konrad Pictures
Also known as
Identity, Identidad, Identita, Identität, 致命ID, "アイデンティティー", Azonosság, Định Danh, I.D., Identidade, Identidade Misteriosa, Identità, Identitat, Identitate, Identitāte, Identité, Identiteet, Identitet, Identiteta, Kimlik, Taftotita, Tapatybe, Tożsamość, Ταυτότητα, Идентитет, Идентификация, Ідентифікація, Самоличност, 아이덴티티, Identität - In ihr liegt das Geheimnis

Film rating

7.1
Rate 12 votes
7.3 IMDb
Updated 5 September 2023

Quotes

[first Lines]
Malcolm Rivers As I was going up the stairs, I met a man who wasn't there. He wasn't there again today. I wish, I wish he'd go away.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

"When I was going up the stairs / I met a man who wasn't there. / He wasn't there again today / I wish, I wish he'd go away." One character purports to have written these lines. In truth, the piece is the poem 'Antigonish' by William Hughes Mearns. The poem was subsequently adapted into a popular song, which brought it widespread recognition.

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