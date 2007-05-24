Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ocean's Thirteen
Poster of Ocean's Thirteen
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Ocean's Thirteen

Ocean's Thirteen

Ocean’s Thirteen 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2007
Online premiere 8 June 2007
World premiere 24 May 2007
Release date
8 June 2007 Russia КароПрокат 16+
14 June 2007 Australia
6 June 2007 Bahrain
8 June 2007 Belarus
12 June 2007 Belgium
7 June 2007 Brazil
15 June 2007 Bulgaria
8 June 2007 Canada
8 June 2007 Denmark
6 June 2007 Egypt
20 June 2007 Estonia
20 June 2007 France
7 June 2007 Germany
8 June 2007 Great Britain
7 June 2007 Greece
7 June 2007 Hong Kong
6 June 2007 Indonesia
8 June 2007 Ireland PG
7 June 2007 Israel
8 June 2007 Italy
10 August 2007 Japan
8 June 2007 Kazakhstan
5 June 2007 Kuwait
7 June 2007 Malaysia
29 June 2007 Mexico
13 June 2007 Netherlands
6 June 2007 Philippines
6 June 2007 Portugal
22 June 2007 Romania
7 June 2007 Singapore
21 June 2007 Slovakia
14 June 2007 South Korea
8 June 2007 Spain
7 June 2007 Sweden
7 June 2007 USA
8 June 2007 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $85,000,000
Worldwide Gross $311,312,624
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Jerry Weintraub Productions
Also known as
Ocean's Thirteen, Ocean's 13, Ahora son 13, Тринадцать друзей Оушена, 13, 13 Tên Cướp Thế Kỷ, Acum sunt 13, Danny Ocean 13, Dannyho parťáci 3, Dannyho trinástka, I symmoria ton dekatrion, Ocean 13, Ocean's Thirteen - A játszma folytatódik, Ocean's Thirteen - Acum sunt 13, Oceani kolmteist, Oceanovih 13, Oceanovih trinaest, Oušena velna ducis, Ouşenin 13 dostu, Oušeno tryliktukas, Oushenning 13 do'sti, Treze Homens e um Novo Segredo, Η συμμορία των δεκατριών, Бандата на Оушън 3, Играј своју игру 3, Оушеннің 13 досы, Оушнових 13, Тринадцять друзів Оушена, ओसन्स थर्टीन, オーシャンズ13, 十三罗汉, 盜海豪情十三王牌, 瞞天過海：13王牌, 瞞天過海：十三王牌
Director
Steven Soderbergh
Steven Soderbergh
Cast
George Clooney
George Clooney
Brad Pitt
Brad Pitt
Matt Damon
Matt Damon
Al Pacino
Al Pacino
Andy Garcia
Andy Garcia
Cast and Crew
Similar films for Ocean's Thirteen
Ocean's Eleven 7.9
Ocean's Eleven (2001)
Lock, Stock and Two Smoking Barrels 7.7
Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
The Sting 7.8
The Sting (1973)
Billion 4.2
Billion (2019)
Ocean's Twelve 6.4
Ocean's Twelve (2004)
Ocean's Eight 7.0
Ocean's Eight (2017)
Now You See Me 2 6.9
Now You See Me 2 (2016)
Jason Bourne 6.9
Jason Bourne (2016)
Now You See Me 7.7
Now You See Me (2013)
The Bourne Legacy 7.0
The Bourne Legacy (2012)
Angels & Demons 7.2
Angels & Demons (2009)
Wanted 7.1
Wanted (2008)

Film rating

6.9
Rate 37 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2068
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Terry Benedict [referring to Danny donating Terry's share of the money to charity] You think this is funny?
Danny Ocean Well, Terry, it sure as shit ain't sad.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more