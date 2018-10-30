Film Reviews
No reviewsWrite review
|25 December 1973
|Russia
|6+
|10 January 1974
|Argentina
|18 February 1982
|Australia
|30 August 1974
|Belgium
|21 January 1974
|Brazil
|25 December 1973
|Canada
|15 April 1974
|Denmark
|26 April 1974
|Finland
|26 December 2001
|France
|6 August 1978
|Germany
|26 December 1973
|Great Britain
|26 April 1974
|Greece
|25 December 1973
|Hong Kong
|19 October 1978
|Hungary
|20 October 2025
|Iceland
|7 year age limit
|1 March 1974
|Ireland
|20 June 1974
|Italy
|4 June 1977
|Japan
|25 December 1973
|Kazakhstan
|25 April 1974
|Mexico
|1 August 1974
|Netherlands
|13 April 1974
|Norway
|2 February 1976
|Poland
|23 April 1974
|Portugal
|4 November 1978
|South Korea
|18 April 1974
|Spain
|25 February 1974
|Sweden
|10 February 1983
|Turkey
|4 June 1977
|USA
|25 December 1973
|Ukraine
|1 August 1974
|Uruguay