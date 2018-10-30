Menu
7.8 IMDb Rating: 8.2
The Sting

The Sting 18+
Synopsis

In Chicago in September 1936, a young con man seeking revenge for his murdered partner teams up with a master of the big con to win a fortune from a criminal banker.
Country USA
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 1973
Online premiere 30 October 2018
World premiere 25 December 1973
Release date
25 December 1973 Russia 6+
10 January 1974 Argentina
18 February 1982 Australia
30 August 1974 Belgium
21 January 1974 Brazil
25 December 1973 Canada
15 April 1974 Denmark
26 April 1974 Finland
26 December 2001 France
6 August 1978 Germany
26 December 1973 Great Britain
26 April 1974 Greece
25 December 1973 Hong Kong
19 October 1978 Hungary
20 October 2025 Iceland 7 year age limit
1 March 1974 Ireland
20 June 1974 Italy
4 June 1977 Japan
25 December 1973 Kazakhstan
25 April 1974 Mexico
1 August 1974 Netherlands
13 April 1974 Norway
2 February 1976 Poland
23 April 1974 Portugal
4 November 1978 South Korea
18 April 1974 Spain
25 February 1974 Sweden
10 February 1983 Turkey
4 June 1977 USA
25 December 1973 Ukraine
1 August 1974 Uruguay
MPAA PG
Budget $5,500,000
Worldwide Gross $156,005,969
Production Zanuck/Brown Productions, Universal Pictures
Also known as
The Sting, El golpe, Der Clou, Афера, Podraz, Apgaulė, Blåsningen, Puhallus, Жаока, A Golpada, A nagy balhé, Al-ladgha, Belalılar, Cacealmaua, De strik, El cop, Fırıldaq, Golpe de Mestre, Ha-Oketz, L'arnaque, La stangata, Lừa Bịp, Neesh, Nish, Sidste stik, Stikket, Sting, Tovlamachilik, Tüssamine, Żądło, Zalac, Žalac, Žaoka, Želo, Το κεντρί, Алаяқтық, Ужилването, スティング, 刺激, 老千計狀元才, 骗中骗
Director
George Roy Hill
Cast
Paul Newman
Paul Newman
Robert Redford
Robert Redford
Robert Shaw
Charles Durning
Eileen Brennan
Cast and Crew
Similar films for The Sting
Butch Cassidy and the Sundance Kid 7.8
Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
Ocean's Thirteen 6.9
Ocean's Thirteen (2007)
Vinci 6.9
Vinci (2004)
Ocean's Eleven 7.9
Ocean's Eleven (2001)
Maverick 7.4
Maverick (1994)
Dirty Rotten Scoundrels 8.1
Dirty Rotten Scoundrels (1988)
Cool Hand Luke 8.0
Cool Hand Luke (1967)
Unforgiven 7.8
Unforgiven (1992)
The Great Escape 8.2
The Great Escape (1963)
Lawrence of Arabia 8.4
Lawrence of Arabia (1962)
To Kill a Mockingbird 7.8
To Kill a Mockingbird (1962)
The Hustler 7.9
The Hustler (1961)
Film in Collections
Mafia Movies Mafia Movies

Film rating

7.8
Rate 10 votes
8.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Floyd Doyle, I KNOW I gave him four THREES! He had to make a SWITCH! We can't let him get away with that.
Doyle Lonnegan What was I supposed to do, call him for cheating better than me in front of the others?
The Sting Russian fragment
