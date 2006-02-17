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Poster of Freedomland
5.1
Kinoafisha Films Freedomland
5.1

Freedomland

, 2006
Freedomland
USA / Crime, Drama, Mystery / 18+
Poster of Freedomland
5.1

Cast

Julianne Moore
Julianne Moore
Brenda Martin
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Lorenzo Council
Ron Eldard
Ron Eldard
Danny Martin
Edie Falco
Edie Falco
Karen Collucci
William Forsythe
William Forsythe
Boyle
Aunjanue Ellis
Aunjanue Ellis
Felicia
Anthony Mackie
Anthony Mackie
Billy Williams
LaTanya Richardson
LaTanya Richardson
Marie
Clarke Peters
Clarke Peters
Reverend Longway
Peter Freedman
Peter Freedman
Lt. Gold
Director Joe Roth
Writer Richard Price
Composer James Newton Howard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2006
Online premiere 1 April 2020
World premiere 17 February 2006
Release date
27 April 2006 Argentina
31 May 2006 Belgium
17 February 2006 Brazil
20 April 2006 Czechia
19 May 2006 Denmark
28 April 2006 Finland
28 April 2006 Great Britain
20 July 2006 Greece
28 April 2006 Ireland
23 February 2006 Israel
14 July 2006 Italy
20 January 2007 Japan
14 April 2006 Mexico
16 August 2006 Philippines
11 May 2006 Portugal
16 June 2006 South Korea
28 April 2006 Spain
17 March 2006 Sweden
17 February 2006 USA
MPAA R
Budget $37,665,000
Worldwide Gross $14,655,628
Production Revolution Studios, Scott Rudin Productions
Also known as
Freedomland, Das Gesicht der Wahrheit, El color del crimen, A bűn színe, A Cor de um Crime, El color del crim, Freedomland - A Cor do Crime, Il colore del crimine, Kayıp Yaşamlar, Kolor zbrodni, Kuritöö värv, La couleur du crime, Laisvės šalis, Vùng Đất Tự Do, Το μυστικό του Freedomland, Обратная сторона правды, По той бік правди, Фрийдъмленд, フリーダムランド, 自由國度, Freedomland - Das Gesicht der Wahrheit, Laisves šalis, Kayip Yasamlar, Ve stínu pravdy

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Listen to the
soundtrack Freedomland
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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