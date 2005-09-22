|3 November 2005
|Russia
|Каскад
|16+
|6 October 2005
|Argentina
|10 November 2005
|Australia
|20 October 2005
|Austria
|3 November 2005
|Belarus
|26 October 2005
|Belgium
|21 October 2005
|Brazil
|23 September 2005
|Canada
|17 November 2005
|Czechia
|14 October 2005
|Denmark
|16 November 2005
|Egypt
|14 October 2005
|Estonia
|21 October 2005
|Finland
|9 November 2005
|France
|20 October 2005
|Germany
|25 November 2005
|Great Britain
|17 November 2005
|Greece
|13 October 2005
|Hong Kong
|27 October 2005
|Hungary
|14 October 2005
|Iceland
|25 November 2005
|Ireland
|22 September 2005
|Israel
|4 November 2005
|Italy
|28 January 2006
|Japan
|3 November 2005
|Kazakhstan
|23 November 2005
|Kuwait
|18 November 2005
|Latvia
|4 November 2005
|Lithuania
|20 October 2005
|Malaysia
|30 September 2005
|Mexico
|10 November 2005
|Netherlands
|21 October 2005
|Norway
|18 November 2005
|Panama
|9 November 2005
|Philippines
|14 October 2005
|Poland
|10 November 2005
|Portugal
|18 November 2005
|Romania
|20 October 2005
|Singapore
|24 November 2005
|Slovenia
|11 November 2005
|South Korea
|11 November 2005
|Spain
|21 October 2005
|Sweden
|9 November 2005
|Switzerland
|22 September 2005
|Syrian Arab Republic
|7 October 2005
|Taiwan
|20 October 2005
|Thailand
|11 November 2005
|Turkey
|23 November 2005
|UAE
|23 September 2005
|USA
|3 November 2005
|Ukraine
|18 November 2005
|Uruguay
|9 December 2005
|Viet Nam