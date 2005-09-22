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Poster of Flightplan
6.8
Kinoafisha Films Flightplan
6.8

Flightplan

, 2005
Flightplan
USA / Thriller, Action, Drama / 18+
Poster of Flightplan
6.8

Cast

Jodie Foster
Jodie Foster
Kyle Pratt
Peter Sarsgaard
Peter Sarsgaard
Carson
Sean Bean
Sean Bean
Captain Rich
Kate Beahan
Stephanie
Michael Irby
Obaid
Assaf Cohen
Ahmed
Erika Christensen
Erika Christensen
Fiona
Shane Edelman
Mr. Loud
Mary Gallagher
Mrs. Loud
Judith Scott
Forrest Landis
Haley Ramm
Haley Ramm
Brittany Loud
Director Robert Schwentke
Writer Peter A. Dowling, Billy Ray
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2005
Online premiere 23 February 2021
World premiere 22 September 2005
Release date
3 November 2005 Russia Каскад 16+
6 October 2005 Argentina
10 November 2005 Australia
20 October 2005 Austria
3 November 2005 Belarus
26 October 2005 Belgium
21 October 2005 Brazil
23 September 2005 Canada
17 November 2005 Czechia
14 October 2005 Denmark
16 November 2005 Egypt
14 October 2005 Estonia
21 October 2005 Finland
9 November 2005 France
20 October 2005 Germany
25 November 2005 Great Britain
17 November 2005 Greece
13 October 2005 Hong Kong
27 October 2005 Hungary
14 October 2005 Iceland
25 November 2005 Ireland
22 September 2005 Israel
4 November 2005 Italy
28 January 2006 Japan
3 November 2005 Kazakhstan
23 November 2005 Kuwait
18 November 2005 Latvia
4 November 2005 Lithuania
20 October 2005 Malaysia
30 September 2005 Mexico
10 November 2005 Netherlands
21 October 2005 Norway
18 November 2005 Panama
9 November 2005 Philippines
14 October 2005 Poland
10 November 2005 Portugal
18 November 2005 Romania
20 October 2005 Singapore
24 November 2005 Slovenia
11 November 2005 South Korea
11 November 2005 Spain
21 October 2005 Sweden
9 November 2005 Switzerland
22 September 2005 Syrian Arab Republic
7 October 2005 Taiwan
20 October 2005 Thailand
11 November 2005 Turkey
23 November 2005 UAE
23 September 2005 USA
3 November 2005 Ukraine
18 November 2005 Uruguay
9 December 2005 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $55,000,000
Worldwide Gross $223,387,299
Production Touchstone Pictures, Imagine Entertainment
Also known as
Flightplan, Plan de vuelo, Chuyến Bay Kinh Hoàng, Flight Plan, Flightplan - Mistero in volo, Flightplan - Ohne jede Spur, Ha-Tissa, High Jinx at Thirty Thousand Feet, Jurnal de bord, Légcsavar, Lennuplaan, Letový plán, Lidojuma plāns, Pânico a Bordo, Parvoz rejasi, Plan de vol, Plan de vuelo: Desaparecida, Plan de zbor, Plan lotu, Plano de Vôo, Pogresana na letalu, Red letenja, Shedio ptisis, Skrydžio planas, Tajemny let, Tajemný let, Tajomný let, Uçuş Planı, Σχέδιο πτήσης, Иллюзия полёта, Ілюзія польоту, Летателен план, План лета, フライトプラン, 空中危機, 高凶三萬尺, Plan leta, Иллюзия полета

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.3 IMDb
Write review
Updated 3 February 2023

Quotes

[to his children, as they have a pillow fight]
Mr. Loud I wish you guys would do that with bricks once in a while. That way it would end faster!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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