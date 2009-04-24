Cast
Tom Riis Farrell
Legethon
Cast and Crew
Writer
Dave Callaham, Edgar Allan Poe
Composer
David Buckley
Film details
Country
USA / Great Britain
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2009
World premiere
24 April 2009
Release date
|24 April 2009
|Russia
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|16+
|18 August 2010
|France
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|29 January 2010
|Germany
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|24 April 2009
|Kazakhstan
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|8 January 2010
|Romania
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|24 April 2009
|USA
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|24 April 2009
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$367,586
Production
Artina Films, Oceana Media Finance, Poe Boy Productions
Also known as
Tell-Tale, Tell Tale, The Black Heart, Az áruló szív, Coração Negro, Corazón delator, Das schwarze Herz, Gammaz Kalp, Instinto de Vingança, Martyriara kardia, Mściwe serce, Poveste fatala, Srce kuca za osvetu, Transplantation, Μαρτυριάρα καρδιά, Обличитель