Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Tell-Tale
5.7
Kinoafisha Films Tell-Tale
5.7

Tell-Tale

, 2009
Tell-Tale
USA, Great Britain / Drama, Sci-Fi, Thriller, Horror / 18+
Poster of Tell-Tale
5.7

Cast

Josh Lucas
Josh Lucas
Terry Bernard
Lena Headey
Lena Headey
Elizabeth Clemson
Brian Cox
Brian Cox
Phillip Van Doren
Bea Miller
Angela Bernard
Dallas Roberts
Dallas Roberts
The Surgeon
Jamie Harrold
Kevin Stanovich
Michael Kenneth Williams
Michael Kenneth Williams
Acherton
Pablo Schreiber
Pablo Schreiber
Bernard Cochius
Tom Riis Farrell
Legethon
Ulrich Thomsen
Ulrich Thomsen
Doctor Lethe
Director Michael Cuesta
Writer Dave Callaham, Edgar Allan Poe
Composer David Buckley
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2009
World premiere 24 April 2009
Release date
24 April 2009 Russia 16+
18 August 2010 France
29 January 2010 Germany
24 April 2009 Kazakhstan
8 January 2010 Romania
24 April 2009 USA
24 April 2009 Ukraine
MPAA R
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $367,586
Production Artina Films, Oceana Media Finance, Poe Boy Productions
Also known as
Tell-Tale, Tell Tale, The Black Heart, Az áruló szív, Coração Negro, Corazón delator, Das schwarze Herz, Gammaz Kalp, Instinto de Vingança, Martyriara kardia, Mściwe serce, Poveste fatala, Srce kuca za osvetu, Transplantation, Μαρτυριάρα καρδιά, Обличитель

Film rating

5.7
Rate 15 votes
5.3 IMDb

Quotes

Phillip Van Doren If you're gonna do what you're gonna do, you gotta find a cleaner way to do it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Tell-Tale

Roadie
Roadie Drama
2010, USA
5.0
The Vault
The Vault Horror, Thriller
2017, USA
4.0
The Awakening
The Awakening Thriller, Horror
2011, Great Britain
6.0
The Ward
The Ward Thriller, Horror
2010, USA
6.0
Hereafter
Hereafter Thriller
2010, USA
6.0
Nine Dead
Nine Dead Horror, Thriller, Drama, Crime
2010, USA
5.0
6 Souls
6 Souls Thriller, Horror
2010, USA
6.0
The Broken
The Broken Thriller, Horror
2008, France / Great Britain
5.0
The Oxford Murders
The Oxford Murders Thriller, Crime
2007, Spain
6.0
Keeping Mum
Keeping Mum Comedy
2005, Great Britain
6.0
The Forgotten
The Forgotten Sci-Fi, Mystery, Thriller, Drama
2004, USA
6.0
Clockstoppers
Clockstoppers Action, Adventure, Comedy
2002, USA
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more