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Poster of Tenacious D in The Pick of Destiny
7.4
Kinoafisha Films Tenacious D in The Pick of Destiny
7.4

Tenacious D in The Pick of Destiny

, 2006
Tenacious D in The Pick of Destiny
USA, Germany / Comedy, Musical / 18+
Poster of Tenacious D in The Pick of Destiny
7.4

Cast

Jack Black
Jack Black
JB
Kyle Gass
KG
Jason Reed
Lee
Ronnie James Dio
Dio
Paul F. Tompkins
Paul F. Tompkins
Open Mic Host
Troy Gentile
Troy Gentile
Lil' JB
Ned Bellamy
Ned Bellamy
Security Guard
Kirk Ward
Gang Leader
Amy Poehler
Amy Poehler
Truck Stop Waitress
Fred Armisen
Fred Armisen
Security Guard
Director Liam Lynch
Writer Jack Black, Kyle Gass, Liam Lynch
Composer Andrew Gross, John King
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2006
World premiere 26 October 2006
Release date
26 October 2006 Russia 16+
8 February 2007 Australia
22 November 2006 Denmark 15
3 July 2007 France
8 February 2007 Germany
24 November 2006 Great Britain
26 October 2006 Kazakhstan
22 February 2007 Netherlands
16 February 2007 Sweden 7
22 November 2006 USA
26 October 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $13,939,963
Production Red Hour Films, MACRON Filmproduktion
Also known as
Tenacious D in The Pick of Destiny, Reyes del Rock, Trzalica sudbine, Chiếc Móng Gảy Huyền Thoại, Dando la nota, Delirios de fama - Tenacious D, Kaderin Penası, Kings of Rock - Tenacious D, Králi ro(c)ku, Králové ro(c)ku, Tenacious D - A végzet pengetöje, Tenacious D - Rock dos Infernos, Tenacious D - roko karaliai, Tenacious D - Uma Dupla Infernal, Tenacious D - Världens bästa rockband, Tenacious D e il destino del rock, Tenacious D et le pic du destin, Tenacious D в Перото на съдбата, Tenacious D, avagy a kerek rockerek, Tenacious D: Donant la nota, Tenacious D: Kostka Przeznaczenia, Tenacious D: Maailman paras rokkibändi, Tenacious D: Trzalica sudbine, Tenacious D: Медиатор судьбы, Η πένα του πεπρωμένου, Вибір долі, Выбор судьбы, Тенейшъс Ди: Перцето на съдбата, テネイシャスD 運命のピックをさがせ！, 吉他狂想曲, The Pick of Destiny

Film rating

7.4
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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