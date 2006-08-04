Menu
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan 18+
Synopsis

Kazakh TV talking head Borat is dispatched to the United States to report on the greatest country in the world. With a documentary crew in tow, Borat becomes more interested in locating and marrying Pamela Anderson.
Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2006
Online premiere 6 October 2006
World premiere 4 August 2006
Release date
4 August 2006 Russia 18+
8 November 2006 Australia
1 November 2006 Brazil
23 February 2021 France
2 November 2006 Germany
2 November 2006 Great Britain
9 November 2006 Greece
2 November 2006 Ireland
2 March 2007 Italy
4 August 2006 Kazakhstan
27 July 2025 Latvia N16
5 January 2007 Mexico B-15
2 November 2006 Netherlands
30 November 2006 Portugal
1 November 2006 Romania 18
23 November 2006 Slovakia
25 January 2007 South Korea 18
17 November 2006 Spain
3 November 2006 Sweden
1 December 2006 Turkey
2 November 2006 USA
4 August 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $18,000,000
Worldwide Gross $262,552,893
Production Everyman Pictures, Dune Entertainment, Major Studio Partners
Also known as
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, Borat, Борат, Borat: El segundo mejor reportero del glorioso país Kazajistán viaja a América, Borat : Leçons culturelles sur l'Amérique pour profit glorieuse nation Kazakhstan, Borat: Aprender Cultura da América para Fazer Benefício Glorioso à Nação do Cazaquistão, Borat: Kazah nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika, Borat: Kulturelle Lernung von Amerika um Benefiz für glorreiche Nation von Kasachstan zu machen, Borat: Kultuurialased õppetunnid Ameerikast abiks suursuguse Kasahstani riigi ülesehitamisel, Borat: Lecciones culturales de América para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán, Borat: Leçons culturelles sur l'Amérique pour profit glorieuse nation Kazakhstan, Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu, Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazasskoj národa, Borat: O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América, Borat: Podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej, Borat: Şanlı Kazakistan Milletinin Çıkarlarını Arttırmak İçin Amerikan Kültürünün İncelenmesi, Borat: Şanlı Qazaxıstan xalqının xeyrinə Amerika mədəniyyətini araşdırmaq, Borat: Studio culturale sull'America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan, Borat: Učenje o amerika kultura za boljitak veličanstveno država Kazahstan, Borat: učenje o ameriška kultura za krasna narod kazahstanski, Borat!, Borat! Învataturi din America pentru ca toata natia Kazahstanului sa profite, Boratas. Kaip saunusis Kazachstano zurnalistas Amerikoj patirti graibste, Borats: Amerikas kultūras mācība par labu lieliskajai Kazahstānai, Boratto: Eikô naru kokka kazafusutan no tame no amerika bunka gakushû, Tay Phóng Viên Kỳ Quái, Μπόρατ, Борат: Културен обмен с Америка за напредък на великия братски казахстански народ, Борат: Культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан, Борат: Қазақстанның атақты халқы игілігі үшін америкалық мәдениетті зерттеу, ボラット　栄光ナル国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習, 波叔出城：哈薩克鄉下佬去美國搵著數, 芭樂特：哈薩克青年必修（理）美國文化
Director
Larry Charles
Larry Charles
Cast
Sacha Noam Baron Cohen
Sacha Noam Baron Cohen
Pamela Anderson
Pamela Anderson
Ken Davitian
Nozhniza 2 April 2015, 12:51
Все таки жаль, что запретили... Есть же люди - на экране пернули - смешно, кого то стошнило - вообще от смеха заливаются... Куда им теперь… Read more…
Alex333 2 April 2015, 12:51
Вообще то это не фильм скорее а серия роликов-розыгрышей - участники думают что их и вправду для кахзахского ТВ снимают, в этом то и прикол заключается
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan - trailer
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan Trailer
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan - teaser
Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan Teaser
