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Poster of Jackass Number Two
7.0
Kinoafisha Films Jackass Number Two
7.0

Jackass Number Two

, 2006
Jackass: Number Two
USA / Comedy, Documentary / 18+
Poster of Jackass Number Two
7.0

Cast

Johnny Knoxville
Johnny Knoxville
Irving Zisman
Bam Margera
Self
Steve-O
Self
Chris Pontius
Self
Preston Lacy
Self
Ryan Dunn
Self
Jason Acuña
Self
Dave England
Self
Ehren McGhehey
Self
Phil Margera
Self
Director Jeff Tremaine
Writer Jason Acuña, Ryan Dunn, Preston Lacy, Dave England, Ehren McGhehey, Jeff Tremaine, Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O
Composer Sam Spiegel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2006
Online premiere 2 May 2007
World premiere 21 September 2006
Release date
12 October 2006 Russia UPI
9 November 2006 Australia
12 October 2006 Belarus
25 October 2006 Belgium
22 September 2006 Canada R
27 October 2006 Denmark
29 December 2006 Estonia
20 October 2006 Finland K-16
22 September 2006 France
30 November 2006 Germany
24 November 2006 Great Britain 18
13 October 2006 Iceland
24 November 2006 Ireland 16
13 January 2007 Japan R18+
12 October 2006 Kazakhstan
1 December 2006 Mexico C
5 October 2006 Netherlands
3 November 2006 Norway 15
25 January 2007 Singapore R21
3 November 2006 Spain 18
8 December 2006 Sweden 11
22 September 2006 USA
12 October 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $11,500,000
Worldwide Gross $84,618,532
Production Paramount Pictures, MTV Films, Dickhouse Productions
Also known as
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Film rating

7.0
Rate 16 votes
7 IMDb
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Best Comedies 
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