Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.9
Rate
6 posters
Kinoafisha Films Ted

Ted

Ted 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

John Bennett, a man whose childhood wish of bringing his teddy bear to life came true, now must decide between keeping the relationship with the bear or his girlfriend, Lori.
Ted - trailer in russian
Ted  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 2011
Online premiere 18 January 2013
World premiere 21 June 2012
Release date
2 August 2012 Russia UPI 16+
4 October 2012 Argentina
5 July 2012 Australia
3 August 2012 Austria
2 August 2012 Belarus
10 October 2012 Belgium
5 October 2012 Brazil
10 August 2012 Bulgaria
29 June 2012 Canada
28 September 2012 Colombia
19 July 2012 Croatia
2 August 2012 Czechia
6 September 2012 Denmark
20 July 2012 Estonia
10 August 2012 Finland
10 October 2012 France
1 August 2012 Germany
1 August 2012 Great Britain
23 August 2012 Greece
4 October 2012 Hong Kong
23 August 2012 Hungary
13 July 2012 Iceland
1 August 2012 Ireland
15 August 2012 Israel
5 October 2012 Italy
2 August 2012 Kazakhstan
17 August 2012 Lithuania
28 September 2012 Mexico
13 September 2012 Netherlands
11 July 2012 New Zealand
10 August 2012 Norway
7 September 2012 Poland
19 July 2012 Portugal
20 July 2012 Romania
13 September 2012 Singapore
26 July 2012 Slovenia
27 September 2012 South Korea
10 August 2012 Spain
20 July 2012 Sweden
5 July 2012 Taiwan
28 August 2012 Thailand
29 June 2012 USA
2 August 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $549,368,315
Production Universal Pictures, Media Rights Capital (MRC), Fuzzy Door Productions
Also known as
Ted, Третий лишний, Ayı Teddy, Gấu Bựa Ted, Macík, Méďa, Teddy Bear, Tedis, Teds, Uchinchisi ortiqcha, Üçüncü artıqdır, Меда, Приятелю, Тед, Третій зайвий, テッド, 泰迪熊, 熊麻吉, 賤熊30
Director
Seth MacFarlane
Seth MacFarlane
Cast
Mila Kunis
Mila Kunis
Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Giovanni Ribisi
Giovanni Ribisi
Joel McHale
Joel McHale
Patrick Warburton
Patrick Warburton
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 82 votes
6.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1501
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Leshiy133 2 April 2015, 12:51
Комедия от автора "Гриффинов" - "Третий лишний", про ожившего плюшевого медведя с Марком Уолбергом и Милой Кунис в главных… Read more…
PiroJok 2 April 2015, 12:51
Хах, да ладно, куча шуток в этом фильме! "смотрим фильм, говно канешна, но девочки шлюхи, поэтому терпят""чего??? Лори ждет… Read more…
Quotes
Narrator Now if there's one thing you can be sure of, it's that nothing is more powerful than a young boy's wish. Except an Apache helicopter. An Apache helicopter has machine guns AND missiles. It is an unbelievably impressive complement of weaponry, an absolute death machine.
Film Trailers All trailers
Ted - trailer in russian
Ted Trailer in russian
Ted - russian fragment 2 без цензуры
Ted Russian fragment 2 без цензуры
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Ted
Stills
