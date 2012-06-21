Country
USA
Runtime
1 hour 46 minutes
Production year
2011
Online premiere
18 January 2013
World premiere
21 June 2012
Release date
|2 August 2012
|Russia
| UPI
|16+
|4 October 2012
|Argentina
|5 July 2012
|Australia
|3 August 2012
|Austria
|2 August 2012
|Belarus
|10 October 2012
|Belgium
|5 October 2012
|Brazil
|10 August 2012
|Bulgaria
|29 June 2012
|Canada
|28 September 2012
|Colombia
|19 July 2012
|Croatia
|2 August 2012
|Czechia
|6 September 2012
|Denmark
|20 July 2012
|Estonia
|10 August 2012
|Finland
|10 October 2012
|France
|1 August 2012
|Germany
|1 August 2012
|Great Britain
|23 August 2012
|Greece
|4 October 2012
|Hong Kong
|23 August 2012
|Hungary
|13 July 2012
|Iceland
|1 August 2012
|Ireland
|15 August 2012
|Israel
|5 October 2012
|Italy
|2 August 2012
|Kazakhstan
|17 August 2012
|Lithuania
|28 September 2012
|Mexico
|13 September 2012
|Netherlands
|11 July 2012
|New Zealand
|10 August 2012
|Norway
|7 September 2012
|Poland
|19 July 2012
|Portugal
|20 July 2012
|Romania
|13 September 2012
|Singapore
|26 July 2012
|Slovenia
|27 September 2012
|South Korea
|10 August 2012
|Spain
|20 July 2012
|Sweden
|5 July 2012
|Taiwan
|28 August 2012
|Thailand
|29 June 2012
|USA
|2 August 2012
|Ukraine
MPAA
R
Budget
$50,000,000
Worldwide Gross
$549,368,315
Production
Universal Pictures, Media Rights Capital (MRC), Fuzzy Door Productions
Also known as
Ted, Третий лишний, Ayı Teddy, Gấu Bựa Ted, Macík, Méďa, Teddy Bear, Tedis, Teds, Uchinchisi ortiqcha, Üçüncü artıqdır, Меда, Приятелю, Тед, Третій зайвий, テッド, 泰迪熊, 熊麻吉, 賤熊30