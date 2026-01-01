Menu
Mark Ryan
Mark Ryan
Mark Ryan
Mark Ryan
Date of Birth
7 June 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Action hero, Dramatic actor, The Adventurer
Popular Films
8.4
The Prestige
(2006)
Tickets
8.0
Black Sails
(2014)
7.7
Transformers
(2007)
Filmography
Actor
5
4.5
Street Fighter
Street
Action
2015, USA
8
Black Sails
Drama, Action, Adventure
2014, USA
7.7
Transformers
Transformers
Action, Adventure, Sci-Fi
2007, USA
Watch trailer
8.4
The Prestige
The Prestige
Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama
2006, USA / Great Britain
Watch trailer
Tickets
5.9
Return to Sender
Return to Sender
Drama, Thriller
2004, Denmark / Great Britain / USA
