Mark Ryan
Date of Birth
7 June 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Action hero, Dramatic actor, The Adventurer

Popular Films

The Prestige 8.4
The Prestige (2006)
Black Sails 8.0
Black Sails (2014)
Transformers 7.7
Transformers (2007)

Filmography

Genre
Year
Street Fighter 4.5
Street Fighter
Action 2015, USA
Black Sails 8
Black Sails
Drama, Action, Adventure 2014, USA
Transformers 7.7
Transformers
Action, Adventure, Sci-Fi 2007, USA
The Prestige 8.4
The Prestige
Fairy Tale, Thriller, Sci-Fi, Drama 2006, USA / Great Britain
Return to Sender 5.9
Return to Sender
Drama, Thriller 2004, Denmark / Great Britain / USA
